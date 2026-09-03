La pharma et la chimie font rebondir le PIB suisse

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a accéléré au deuxième trimestre, grimpant de 1,5% dopé par un rebond du secteur de la chimie et de la pharmacie, après une croissance de 0,5% au premier trimestre, selon une seconde estimation jeudi du ministère de l'Economie.
«Il s'agit de la plus forte croissance du PIB depuis le troisième trimestre 2021», a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que «la création de valeur a également progressé dans de nombreuses autres branches» dans l'industrie.
«Après un début d'année morose», la demande intérieure est également repartie à la hausse, se rapprochant «de sa moyenne historique», a-t-il ajouté. Les dépenses de consommation privée ont connu «une hausse modeste», remontant de 0,3% après une quasi-stagnation durant les trois premiers mois de l'année.
«Un solide rebond»
La croissance de la consommation a surtout été portée par «les dépenses consacrées à la santé, à l'alimentation ainsi qu'à l'hôtellerie-restauration», a détaillé le ministère, expliquant que les dépenses liées aux transports, aux loisirs et à la culture ont en revanche reculé.
Mi-août, le ministère de l'Economie avait déjà publié une première estimation, évaluant alors la croissance à 1,5%. Il a cependant légèrement rehaussé sa précédente estimation pour le premier trimestre,évaluée auparavant à 0,4%. Au deuxième trimestre, «l'impulsion la plus soutenue est venue de l'industrie chimico-pharmaceutique», a confirmé le ministère de l'Economie dans son communiqué.
«Après une croissance faible, voire négative au cours des trimestres précédents», ce secteur qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale, a connu «un solide rebond» de 10,5% grâce à la hausse de ses exportations et des chiffres d'affaires des entreprises du secteur, toujours selon le communiqué.
Le reste du secteur manufacturier, a enregistré une croissance plus «modérée», en hausse de 0,7%, avec des «variations d'une branche à l'autre», a aussi détaillé le ministère. Le secteur des services a, quant à lui, connu «une progression modérée mais généralisée», en hausse de 0,7%.