Avec une hausse de 1,5% au deuxième trimestre 2026, le PIB suisse atteint sa plus forte croissance depuis 2021, grâce à un rebond dans la chimie et la pharmacie, selon le ministère de l'Economie.

La pharma et la chimie font rebondir le PIB suisse

La pharma et la chimie font rebondir le PIB suisse

AFP Agence France-Presse

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a accéléré au deuxième trimestre, grimpant de 1,5% dopé par un rebond du secteur de la chimie et de la pharmacie, après une croissance de 0,5% au premier trimestre, selon une seconde estimation jeudi du ministère de l'Economie.

«Il s'agit de la plus forte croissance du PIB depuis le troisième trimestre 2021», a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que «la création de valeur a également progressé dans de nombreuses autres branches» dans l'industrie.

«Après un début d'année morose», la demande intérieure est également repartie à la hausse, se rapprochant «de sa moyenne historique», a-t-il ajouté. Les dépenses de consommation privée ont connu «une hausse modeste», remontant de 0,3% après une quasi-stagnation durant les trois premiers mois de l'année.

«Un solide rebond»

La croissance de la consommation a surtout été portée par «les dépenses consacrées à la santé, à l'alimentation ainsi qu'à l'hôtellerie-restauration», a détaillé le ministère, expliquant que les dépenses liées aux transports, aux loisirs et à la culture ont en revanche reculé.

Mi-août, le ministère de l'Economie avait déjà publié une première estimation, évaluant alors la croissance à 1,5%. Il a cependant légèrement rehaussé sa précédente estimation pour le premier trimestre,évaluée auparavant à 0,4%. Au deuxième trimestre, «l'impulsion la plus soutenue est venue de l'industrie chimico-pharmaceutique», a confirmé le ministère de l'Economie dans son communiqué.

«Après une croissance faible, voire négative au cours des trimestres précédents», ce secteur qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale, a connu «un solide rebond» de 10,5% grâce à la hausse de ses exportations et des chiffres d'affaires des entreprises du secteur, toujours selon le communiqué.

Le reste du secteur manufacturier, a enregistré une croissance plus «modérée», en hausse de 0,7%, avec des «variations d'une branche à l'autre», a aussi détaillé le ministère. Le secteur des services a, quant à lui, connu «une progression modérée mais généralisée», en hausse de 0,7%.