Une majorité de Suisses soutient la suppression de la valeur locative, selon un sondage. En cas d'abolition, plus de 70% des propriétaires envisagent de rembourser partiellement leur hypothèque, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le marché immobilier.

Un peu plus de 50% des Suisses sont favorables à l'abolition de la valeur locative, selon un sondage publié ce mardi. Photo: IMAGO/Dirk Sattler

Une petite majorité des Suisses (52%) est favorable à une suppression de la valeur locative, selon un sondage publié mardi. En cas d'abolition de cet impôt, plus de 70% des propriétaires interrogés envisagent de rembourser au moins partiellement leur hypothèque.

Selon cette enquête représentative du site MoneyPark et de l'assureur Helvetia, 27% des personnes interrogées se sont déclarées plutôt d'accord (27%) ou totalement d'accord (25%) avec la suppression des déductions fiscales pour les frais d'entretien et les intérêts débiteurs.

Le taux d'approbation est supérieur à la moyenne chez les propriétaires (63%) et en Suisse alémanique (55%). Il augmente aussi avec l'âge: 57% des personnes de plus de 65 ans soutiennent la suppression de la valeur locative contre 47% chez les 25-30 ans. Plus d'une personne sur cinq (22%) n'a pas pu répondre à la question, un taux qui monte à 30% chez les femmes, ajoutent les deux institutions à l'origine de ce sondage.

Impact sur le marché hypothécaire

Selon elles, la suppression de la valeur locative entraînerait d'importants amortissements. Plus de 70% des personnes interrogées envisagent au moins un remboursement partiel de leur hypothèque.

Près d'un tiers des propriétaires interrogés sont déjà plus avancés dans leurs réflexions et envisagent concrètement de l'amortir en totalité (10%) ou en partie (24%) en cas de suppression de la valeur locative. 38% ne se sont pas encore décidés et seulement 16% excluent un amortissement.

Un amortissement aurait «des conséquences considérables» sur le marché hypothécaire, ajoutent MoneyPark et Helvetia. Sur la base des données disponibles, MoneyPark estime que des fonds de l'ordre de 50 à 150 milliards seraient susceptibles d'être restitués dans les cinq ans suivant la suppression de la valeur locative.

Le sondage a été mené auprès de 1000 particuliers âgés de 25 ans et plus en Suisse alémanique et romande.