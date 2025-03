L'UDC soutient l'abolition de l'impôt sur la valeur locative lors de son assemblée à Puidoux. Le parti argue que ce changement renforcera la propriété privée et aidera les jeunes familles et les PME à acquérir un logement.

L'UDC dit oui à l'abolition de l'impôt sur la valeur locative ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union démocratique du centre (UDC), réunie samedi en assemblée à Puidoux (VD), prône un oui au changement de système prévu pour l'imposition du logement. L'abandon de la valeur locative renforce la propriété privée et la possibilité d'acquérir un logement pour les jeunes familles et les PME, selon le parti.

«L'impôt sur la valeur locative pénalise les personnes économes pour lesquelles la responsabilité personnelle et l'indépendance sont importantes. Dans le même temps, il encourage l'endettement. Il est grand temps d'abolir cet impôt injustifié», a plaidé le conseiller national zurichois Gregor Rutz, par ailleurs aussi président de l'Association suisse des propriétaires fonciers (APF).

Soumis au vote

Un oui permettra de soulager les familles, protéger la propriété privée et renforcer la responsabilité individuelle, a-t-il encore argué en substance devant l'assemblée. Les délégués l'ont suivi à la lettre et se sont largement prononcés en faveur – 212 oui, 17 non et 8 abstentions – de l'arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier sur les résidences secondaires (abolition de la valeur locative). L'objet sera vraisemblablement soumis au vote populaire en automne prochain.

Pour rappel, le Parlement s'est mis d'accord en décembre dernier sur la suppression de la valeur locative pour les résidences principales et pour les résidences secondaires. Pour compenser les pertes dans les cantons touristiques, un nouvel impôt est proposé sur les résidences secondaires, qui entrerait en vigueur en même temps que l'abolition de la valeur locative. Les cantons seraient toutefois libres de prélever un tel impôt.

Si la suppression de la valeur locative est rejetée en votation, le changement de système d'imposition du logement passera à la trappe en raison du lien entre les deux objets.