Le PLR neuchâtelois fait face à des changements. Son président, Francis Krähenbühl, prévoit de quitter son poste fin 2025. Il commente les récentes élections cantonales et la nouvelle dynamique politique dans le canton.

Le président du PLR neuchâtelois Francis Krähenbühl devrait quitter son poste à la fin de l'année. Photo: keystone-sda.ch

Le président du PLR neuchâtelois Francis Krähenbühl devrait quitter son poste à la fin de l'année. Revenant sur les élections cantonales de dimanche dernier, il n'assimile pas l'alliance de droite à un échec, malgré la perte de l'un des trois sièges PLR au Conseil d'Etat.

«Je ne peux pas dire que c’est un succès», a confié samedi Francis Krähenbühl dans une interview à Arcinfo. «Le PLRN a perdu un siège, on s’y attendait. Ce troisième siège était extrêmement compliqué à conserver au vu des circonstances dans lesquelles on l’avait obtenu en 2021, quand la gauche avait lancé le Vert Roby Tschopp à la place du socialiste Frédéric Mairy au second tour. Une erreur stratégique!»

Au-delà, le député habitant Les Hauts-Geneveys considère que «ce n’était pas perdu d’avance. Nous avons estimé que c’était le meilleur moyen de sauver la majorité de droite au Conseil d’Etat. En partant seuls, nous étions quasiment certains d’aller au casse-pipe». Il relève encore que «le PLR a un problème d'identité».

Nouvelle présidence

Né en 1956, Francis Krähenbühl annonce par ailleurs vouloir quitter la présidence du PLRN à la fin de l'année en cours. Il l'avait reprise des mains de son collègue député Fabio Bongiovanni il y a quinze mois seulement. «Il y a des candidats de valeur», affirme-t-il dans les colonnes du quotidien neuchâtelois.

Outre le PLR, l'Alliance neuchâteloise comportait l'UDC et Le Centre. Vendredi, le PLR et ce dernier ont indiqué créer un groupe parlementaire commun au Grand Conseil. Fort de 33 membres, dont 30 PLR, l'entité veut incarner une «volonté de collaboration constructive pour défendre une politique pragmatique et responsable».

Auparavant, Le Centre a été l'allié des Vert'libéraux pendant huit ans. Au terme des élections cantonales de dimanche passé, le PLRN a perdu deux sièges au législatif, Le Centre un et le PVL trois, pour n'en compter plus que cinq. L'UDC, en revanche, a gagné quatre fauteuils pour un total de 12.