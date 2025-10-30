DE
FR

«Encore plus de stress!»
9000 personnes refusent l'ouverture des magasins le dimanche

Une pétition avec plus de 9000 signatures a été déposée à Berne contre l'extension des ouvertures dominicales des magasins. Les syndicats s'opposent fermement à ce projet parlementaire, craignant une dégradation des conditions de travail dans le commerce de détail.
Publié: 14:23 heures
|
Dernière mise à jour: 17:05 heures
Partager
Écouter
Une pétition a été déposée jeudi à Berne contre l'ouverture des magasins le dimanche.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une pétition avec plus de 9000 signatures a été déposée jeudi à Berne contre les douze ouvertures dominicales de magasins par année. Les syndicats dénoncent avec force ce projet du Parlement, qui dégraderait encore plus les conditions de travail dans le commerce de détail.

A lire aussi
Berne et Zurich unis pour des horaires de vente plus flexibles
Ouvertures des magasins
Berne et Zurich unis pour des horaires de vente plus flexibles
Le TF se fâche contre les magasins fermés le dimanche à Genève
Victoire pour les commerçants
Le TF se fâche contre les magasins fermés le dimanche à Genève

Le personnel de vente, qui réunit en Suisse environ 230'000 équivalents plein temps, n'est pas le seul à rejeter un modèle de société 24 heures sur 24, soulignent jeudi les syndicats Unia et Syna dans un communiqué. Le grand public s'y oppose également.

Le projet de douze ouvertures dominicales des magasins, au lieu de quatre actuellement, compromet massivement les conditions de travail dans la vente, déjà précaires. Les syndicats revendiquent à l'inverse du respect, des conditions de travail saines et des horaires de travail corrects.

«Encore plus de stress!»

«Il n'y aura pas d'embauches supplémentaires avec l'augmentation du travail du dimanche», explique une vendeuse, citée dans le communiqué. «C'est tout le contraire: le personnel existant sera réparti sur six jours ouvrables et nous subirons encore plus de stress, ce qui se traduira par du surmenage, des absences pour maladie et du stress supplémentaire pour les collègues».

Le dimanche non travaillé n'est pas un luxe, mais un pilier central de la santé et de la cohésion sociales», résument Syna et Unia. Les syndicats s'opposent parallèlement à une autre initiative voulant permettre le travail du dimanche jusqu'à neuf fois par an, «sous couvert» de télétravail.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus