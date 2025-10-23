DE
Berne et Zurich unis pour des horaires de vente plus flexibles

Le Conseil-exécutif bernois appuie l'initiative zurichoise visant à assouplir les heures d'ouverture des magasins. Cette mesure pourrait réduire le désavantage concurrentiel du commerce de détail face au e-commerce.
Berne soutient une initiative à Zurich pour ouvrir plus souvent les magasins le dimanche.
Photo: Getty Images
Le Conseil-exécutif bernois soutient l’initiative déposée par le canton de Zurich demandant un assouplissement temporaire des heures d’ouverture des magasins. Le canton estime que cette modification permettrait de réduire un peu le handicap concurrentiel des magasins de détail par rapport au commerce en ligne et face aux enseignes autorisées à ouvrir le dimanche.

Le Conseil-exécutif salue «le projet du point de vue économique», a-t-il indiqué jeudi. Cependant, à propos de la mise en œuvre dans le canton de Berne, le gouvernement pense qu’il serait difficile de faire passer une modification de la législation bernoise autorisant davantage d’ouvertures dominicales.

L’initiative zurichoise demande que les cantons aient la possibilité de désigner jusqu’à douze dimanches dans l’année lors desquels les magasins pourront ouvrir et faire travailler leur personnel sans autorisation. La limite est actuellement fixée à quatre dimanches par an dans la législation fédérale et à deux dans le canton de Berne.

