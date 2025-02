Le Zougois Martin Pfister se lance dans la course au Conseil fédéral!

Le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister brigue la succession de Viola Amherd! Le Centre se trouve donc un deuxième candidat et s'évite ainsi de devoir présenter un ticket unique.

Le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister brigue la succession de Viola Amherd. La section cantonale zougoise du Centre l'a annoncé lundi.

Le directeur de la santé du canton de Zoug a donc décidé de sauter le pas et d'offrir ainsi au Centre cette seconde candidature tant recherchée, après celle du conseiller national saint-gallois et président de l'Union suisse des paysans Markus Ritter.

«La présidence du parti Le Centre du canton de Zoug a exprimé à l'unanimité sa confiance au conseiller d'Etat et directeur de la santé Martin Pfister et l'a désigné comme candidat au Conseil fédéral», a communiqué son parti lundi. Martin Pfister est membre du gouvernement cantonal zougois depuis 2016.

Cet habitant de Baar, dans le canton de Zoug, est enseignant de formation. Il a étudié la germanistique et l'histoire et a travaillé par la suite pour plusieurs associations. Martin Pfister n'a aucun lien de parenté avec le chef du parti centriste Gerhard Pfister. Cela fait plus de 50 ans qu'un Zougois n'a pas siégé au Conseil fédéral. Hans Hürlimann, qui a exercé cette fonction de 1974 à 1982, a été le dernier à représenter le canton de Suisse centrale au sein du gouvernement fédéral.

Pas de candidature zurichoise

La section cantonale zurichoise du Centre a de son côté décidé de renoncer à présenter une candidature. Le moment «n'est pas propice à une candidature zurichoise», a-t-elle indiqué lundi. Au cours des dernières semaines, le Centre zurichois «a eu des échanges étroits avec de nombreuses personnalités qui auraient pu entrer en ligne de compte». Parmi elles, le conseiller national Philipp Kutter et les conseillères nationales Yvonne Bürgin et Nicole Barandun ainsi que la conseillère d'Etat Silvia Steiner. Toutes ces personnes renoncent à se présenter, a indiqué la section cantonale.