Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Publié: il y a 20 minutes

La SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi qu'il y aurait d'autres licenciements d'ici à la fin de l'année: 66 postes à plein temps seront supprimés.

La SRF supprime 66 postes supplémentaires à temps plein d'ici à la fin de l'année

La SRF annonce des nouveaux licenciements. Photo: KEYSTONE

Lucien Esseiva

Sous le titre «SRF 4.0», la SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi 3 septembre de nouvelles mesures d'économie et de licenciements. Elle prévoit de supprimer 66 postes à temps plein supplémentaires d'ici fin 2025. En outre, le budget de la SRF sera réduit de 20 millions de francs suisses l'année prochaine.

Développement suit