DE
FR

Encore plus de licenciements
La SRF supprime 66 postes supplémentaires à temps plein d'ici à la fin de l'année

La SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi qu'il y aurait d'autres licenciements d'ici à la fin de l'année: 66 postes à plein temps seront supprimés.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
La SRF annonce des nouveaux licenciements.
Photo: KEYSTONE
lucien-maurice-esseiva-blick.jpeg
Lucien Esseiva

Sous le titre «SRF 4.0», la SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi 3 septembre de nouvelles mesures d'économie et de licenciements. Elle prévoit de supprimer 66 postes à temps plein supplémentaires d'ici fin 2025. En outre, le budget de la SRF sera réduit de 20 millions de francs suisses l'année prochaine.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus