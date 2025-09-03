La SRF annonce des nouveaux licenciements.
Photo: KEYSTONE
Lucien Esseiva
Sous le titre «SRF 4.0», la SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi 3 septembre de nouvelles mesures d'économie et de licenciements. Elle prévoit de supprimer 66 postes à temps plein supplémentaires d'ici fin 2025. En outre, le budget de la SRF sera réduit de 20 millions de francs suisses l'année prochaine.
