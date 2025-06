Un wingsuiter britannique a perdu la vie dans les Alpes suisses ce samedi. La BBC décrit un sportif expérimenté et passionné. Photo: Keystone

Ce vol en wingsuit a été fatal à un jeune homme qui y avait dédié sa vie. Liam Byrne, ressortissant britannique de 24 ans, a perdu la vie ce samedi 21 juin à la mi-journée dans les Alpes du canton d'Uri, relate la BBC quelques jours après le drame. Il effectuait un vol dans une de ces combinaisons ailées censées ralentir suffisamment la chute dans le vide du sportif extrême.

L'homme a heurté une saillie rocheuse à 2100 mètres d'altitude après avoir dévié peu après l'envol et pour une raison inconnue de la trajectoire prévue, détaille l'ATS samedi. La victime avait décollé du mont Gitschen avec deux autres wingsuiters en direction de Seedorf (UR), dans la vallée.

Des secours impuissants

Les nombreux secours mobilisés n'ont pu que constater le décès de la victime, a indiqué la police cantonale uranaise. Les ministères publics du canton d'Uri et de la Confédération dirigent les enquêtes pénales afin d'établir les circonstances de l'accident.

Le wingsuit présente des similitudes avec le basejump. Les pilotes de wingsuit sont revêtus d'une combinaison ailée spéciale, avec du tissu entre les bras et les jambes, censée agir comme des ailes d'oiseau. Ils terminent leur vol en ouvrant un parachute.

«Le garçon qui sait voler» depuis ses 13 ans

Selon la BBC, Liam Byrne était un passionné très expérimenté, apparu dans un documentaire sur le sport diffusé en 2024 et intitulé «The boy who can fly» (le garçon qui sait voler). «Je pense que j’avais environ 13 ans quand j’ai dit à mon père que je voulais apprendre à voler comme un oiseau», exprimait le défunt dans le film britannique. Le vingtenaire aurait effectué quelque 4000 saut dans sa carrière de dix ans.

Il considérait la préparation comme la base nécessaire à assurer sa sécurité. Il a dédié sa vie aux sports extrêmes et à l'aventure, entre l'alpinisme, le saut dans le vide et la traversée de l'Arctique en chien de traineau. Sa famille, qui confirme son décès, le décrit comme «intrépide, pas nécessairement parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il refusait de laisser la peur le retenir».