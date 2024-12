Une femme blessée dans l'incendie de son appartement, près de Bienne

Un incendie s’est déclaré tôt lundi matin dans un appartement à Nidau (BE), juste à côté de Bienne. Une personne a été blessée et le logement n'est plus habitable. Une enquête a été ouverte.

La police cantonale bernoise est intervenue sur les lieux d'un incendie à Nidau, près de Bienne. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Un incendie s'est déclaré tôt ce lundi 9 décembre, dans un immeuble de Nidau (BE), près de Bienne. Peu avant 4h45, la police cantonale bernoise a été alertée, annonce-t-elle l'après-midi dans un communiqué.

Une femme, qui se trouvait avec son enfant dans l'appartement touché, a été blessée et emmenée en ambulance à l'hôpital. «Une troisième personne a été contrôlée sur place par une deuxième équipe d’ambulanciers pour suspicion d’intoxication aux fumées», précisent les forces de l'ordre.

Appartement inhabitable

Le logement, situé à la Lyss-Strasse, est «fortement endommagé» et n'est plus habitable. Les occupants de l'immeuble ont d'abord été évacués, avant que les lieux soient ventilés par les pompiers et qu'ils puissent retourner chez eux.

«Une solution afin de loger provisoirement les personnes concernées est en cours d’élaboration en collaboration avec la commune et des privés», détaille la police, qui a fermé la rue en prévoyant une déviation. L'enquête devra déterminer les causes de l’incendie et le montant des dégâts.