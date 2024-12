Grâce à un jugement du Tribunal fédéral, les caisses maladie peuvent réclamer des millions aux médecins. L'ampleur du phénomène a été massivement sous-estimée jusqu'à présent: plus d'un cabinet de médecin généraliste sur deux est potentiellement concerné.

1/5 Les médecins généralistes sont sous pression: beaucoup pourraient être confrontés à des demandes de remboursement élevées. Photo: imago images

Lino Schaeren

Vendredi après-midi à Berne, le secteur de la santé s'est réuni au siège de la Fédération des médecins suisses (FMH) pour un sommet de crise. Au menu des discussions: deux arrêts du Tribunal fédéral et leurs conséquences sur les soins de santé en Suisse. Car ceux-ci sont bien plus dramatiques que ce que l'on savait jusqu'à présent.

L'été dernier, le Tribunal fédéral avait tranché dans le sens des caisses maladie dans le litige concernant la facturation des forfaits d'urgence et de soins urgents. Les cabinets d'urgence ouverts plus longtemps le soir et le week-end ne peuvent plus facturer ces allocations.

Les permanences ainsi que les cliniques sans rendez-vous risquent de se voir réclamer des millions par les assureurs. Des entreprises comme l'urgence pédiatrique Swiss Medi Kids craignent donc pour leur existence.

En revanche, les petits cabinets de médecins généralistes, les pédiatres ou les psychiatres n'étaient pas dans la ligne de mire des caisses maladie lorsqu'elles ont saisi les tribunaux. Mais ils risquent tout de même d'en subir des dommages collatéraux.

Des exigences faramineuses

Le Tribunal fédéral ne s'est pas seulement penché sur les soins d'urgence aux heures creuses. Il a également décidé que tous les médecins ayant un contrat d'engagement ne peuvent pas facturer de forfaits pour les urgences. Cela ne s'applique pas seulement aux modèles commerciaux des permanences, mais aussi à la médecine de famille: un médecin de famille indépendant sans salaire fixe peut donc faire valoir des tarifs plus élevés qu'un médecin avec un contrat de travail qui fait le même travail.

« Non seulement les soins d'urgence extra-hospitaliers sont menacés, mais aussi l'avenir des cabinets de soins primaires Yvonne Gilli, présidente de la FMH »

Pour les médecins généralistes, c'est un coup de tonnerre: plus de la moitié des médecins du pays travaillent désormais sous contrat de travail. C'est pourquoi la présidente de la FMH, Yvonne Gilli, déclare: «Non seulement les soins d'urgence extra-hospitaliers sont menacés, mais aussi l'avenir des cabinets de soins primaires.»

Beaucoup d'inquiétude

Même les acteurs de la santé n'ont pris conscience de l'ampleur de la nouvelle jurisprudence que lorsque les premiers médecins de famille ont été priés par les caisses maladie de rembourser les forfaits d'urgence facturés. Monika Reber est présidente de l'association Médecins de famille et de l'enfance Suisse. Elle regrette: «Les sommes exigées sont parfois exorbitantes et menacent l'existence des médecins.»

De nombreux médecins sont inquiets, ils ne savent plus ce qui est valable et envisagent de réduire leurs prestations. Monika Reber parle d'angoisses existentielles, en Suisse romande, on parle de panique chez les personnes concernées.

Des remboursements encore en cours d'examination

Certes, seule une petite partie des membres de l'association a été confrontée à des revendications, dit Monika Reber. Mais comme potentiellement plus d'un cabinet sur deux pourrait être concerné, beaucoup auraient peur d'être les prochains.

En effet, la plupart des grandes caisses maladie indiquent sur demande que les éventuels remboursements sont encore en cours d'examen et de coordination. La majeure partie des revendications devrait donc encore arriver.

Les médecins menacent de faire grève

Monika Reber était présente vendredi après-midi au sommet de crise à Berne en tant que représentante des médecins de famille et de l'enfance. Des représentants des associations d'assureurs-maladie et de médecins, de la Conférence des directeurs de la santé des cantons et de l'Office fédéral de la santé publique étaient assis avec elle à la table.

Les partenaires tarifaires, les cantons et la Confédération se sont mis d'accord sur l'immense ampleur du problème, explique Monika Reber. Un groupe de travail doit maintenant élaborer rapidement des solutions possibles – une feuille de route pourrait être disponible avant Noël.

« Si les services médicaux de garde font faillite, il y aura des morts Philippe Eggimann, vice-président de la FMH et directeur de la Société Médicale de la Suisse Romande »

Cette précipitation n'est pas due au hasard. Le corps médical est en ébullition. Les personnes concernées menacent ouvertement de se révolter: à Genève, les pédiatres veulent se mettre en grève le 21 décembre, les services de garde d'urgence doivent rester fermés. Philippe Eggimann, vice-président de la FMH et directeur de la Société Médicale de la Suisse Romande, a prévenu au «Temps»: «Si les services médicaux de garde font faillite, il y aura des morts.»

L'association des pédiatres du canton du Jura s'est déjà jointe à l'appel à la grève genevoise. A Zurich aussi, des appels à la grève ont été lancés en début de semaine lors d'une réunion d'information bien fréquentée de la société des médecins. Selon le président Tobias Burkhardt, l'ambiance était électrique. Il n'est toutefois pas encore opportun de cesser les activités. «Ce sont surtout les patients qui en souffriraient, et du point de vue des médecins, cela devrait être évité.»

Prévoir une alternative en attendant Tardoc

La structure tarifaire Tarmed, complètement dépassée, est à l'origine du conflit et des décisions de justice. Elle a été introduite alors que les semaines de 80 heures n'étaient pas rares en médecine de famille. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. La pénurie de spécialistes et le besoin de travailler à temps partiel ont incité de nombreux médecins de premier recours à s'organiser en cabinets de groupe.

Les assureurs et les fournisseurs de prestations attendent donc avec impatience la structure tarifaire Tardoc, qui remplacera le Tarmed. Son introduction est prévue pour janvier 2026. Afin d'éviter d'ici là des ajustements indésirables dans les soins médicaux de base, une solution transitoire doit être mise en place.

Les assurances prêtes à trouver un accord rapide

Même les grandes caisses maladie soulignent qu'elles sont ouvertes à un accord rapide pour l'ensemble de la branche. Certes, des remboursements de plusieurs millions seraient pour elles un apport bienvenu aux réserves. Mais elles savent aussi que si les soins de base en pâtissent, cela coûtera beaucoup plus cher.

Si les cabinets médicaux cessent de prodiguer des soins d'urgence, davantage de personnes se retrouvent dans les services d'urgence des hôpitaux. Le traitement dans ces derniers coûte deux à trois fois plus cher que dans un cabinet ambulatoire – et ce sont les assurances et, en fin de compte, les payeurs de primes qui doivent en faire les frais.

Tout le monde a les yeux rivés sur la conseillère fédérale Baume-Schneider

Et la politique? Elle s'est jusqu'à présent montrée discrète. La ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider a lancé il y a deux semaines l'agenda des soins de base pour désamorcer la pénurie de personnel qualifié en médecine. Dans le conflit sur les forfaits d'urgence, elle a toutefois renvoyé aux partenaires tarifaires: c'est à eux qu'il incombe de trouver une solution.

Lundi, la conseillère fédérale devra à nouveau s'exprimer sur le sujet. Plusieurs parlementaires ont mis les forfaits d'urgence à l'ordre du jour de l'heure des questions au Conseil national. Le secteur de la santé a donc les yeux rivés sur la Berne fédérale: un mot d'ordre de la conseillère fédérale sur ce sujet serait probablement le bienvenu pour la plupart d'entre eux.