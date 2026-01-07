Plusieurs Suisses coincés sur une île isolée au Yémen

Plusieurs centaines de touristes ont été bloqués sur l'île de Socotra au Yémen en raison d'une fermeture de l'espace aérien. Parmi eux se trouvent des Suisses, comme le confirme le DFAE, mais aucune opération de rapatriement n'est prévue.

Janine Enderli

Environ 650 touristes, parmi lesquels des ressortissants suisses, sont actuellement bloqués sur l'île isolée de Socotra, située dans l'océan Indien. L'archipel, qui porte le même nom, se trouve au sud-est du Yémen et fait partie politiquement de ce pays en guerre depuis 2013.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé au Corriere del Ticino que quelques Suisses se trouvent parmi les voyageurs coincés. Cette situation est due à la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'île, conséquence des tensions régionales entre le Yémen, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Tous les vols de retour ont donc été annulés.

La Suisse «en contact» avec les personnes concernées

Les touristes, dont «un très petit nombre» de Suisses selon le DFAE, ne peuvent pour le moment pas quitter l'île. «L'ambassade de Suisse à Riyad est en contact avec les personnes concernées», a précisé une porte-parole du DFAE au journal.

Elle a également rappelé que le DFAE déconseille expressément, dans ses conseils aux voyageurs, de se rendre au Yémen ou sur l'île de Socotra. Selon l'article 43 de la loi sur les Suisses de l'étranger (LSE), le fait d'ignorer les recommandations de la Confédération est considéré comme une «négligence». C'est pourquoi aucune opération de rapatriement ne sera organisée pour les citoyens suisses concernés.

Les «Galápagos de l'océan Indien»

L'archipel de Socotra, souvent décrit comme «l'endroit le plus étrange de la planète», se situe à environ 350 kilomètres au sud de la péninsule arabique. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO se distingue par une biodiversité unique: plus d'un tiers des 825 espèces végétales qui y poussent n'existent nulle part ailleurs. Historiquement, Socotra a été relativement épargnée par les conflits du Yémen continental et est surnommée les «Galápagos de l'océan Indien» en raison de sa nature préservée.