Pourquoi le prix du café augment-il sans cesse?

Attention aux lève-tôt! Le café devient de plus en plus cher. Le prix des matières premières ne cesse d'augmenter depuis des mois. Les détaillants se voient désormais contraints d'adapter leurs prix.

1/2 En raison de mauvaises récoltes, le prix de la matière première du café a considérablement augmenté. Photo: Keystone

Milena Kälin

Que ce soit pour se réveiller le matin ou pour se faire plaisir durant une petite pause au boulot, le café fait partie du quotidien. Mais les prix de la matière première a nettement augmenté l'année dernière. Depuis novembre surtout, le coût du café a encore pris l'ascenseur. Blick vous explique pourquoi et ce que cela signifie pour les prix dans le commerce de détail.

Pourquoi le prix de la matière première a-t-il augmenté?

En raison des conditions météorologiques, la récolte de café a été réduite à plusieurs reprises: «Il y a eu une sécheresse au Vietnam, qui a réduit la récolte de cette année», explique Lambert Koers, membre du comité de la Communauté d'intérêts du café suisse. Au Brésil également, où 40% du café mondial est cultivé, les précipitations ont été insuffisantes à la fin de l'année dernière. En parallèle, la consommation mondiale augmente, même les Chinois ont y ont pris goût. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Empire du milieu offre un énorme potentiel pour le marché du café. Conséquence: l'offre de café est limitée, ce qui fait grimper les prix.

Plus de 1,4 milliard de Chinois ont pris goût au café. Photo: IMAGO/SOPA Images

Le café va-t-il coûter plus cher dans le commerce?

«Le commerce de détail, principalement les torréfacteurs, vont certainement adapter leur prix de vente», répond Lambert Koers dans un entretien avec Blick. Pour certains produits, les prix de vente ont déjà augmenté. C'est ce que confirment les grands détaillants Migros et Coop, mais aussi les discounters Denner, Lidl et Aldi.

Chez Coop, les prix des grains d'espresso Prix Garantie, par exemple, augmentent de 35 centimes pour atteindre 6,85 francs. L'augmentation est plus importante pour le café lungo moulu de Naturaplan: le prix passe de 8,70 à 9,50 francs. Le paquet de capsules d'espresso de La Mocca Havelaar augmente quant à lui de 15 centimes.

En revanche, le café en grains est davantage touché par les hausses de prix que les capsules de café. Photo: Pius Koller

Migros augmente les prix des produits à base de café de 5 à 10%. Par exemple, pour le café en grains de Chicco d'Oro, 1 kilo coûte désormais 17,95 francs, soit 1 franc de plus.

Chez Denner, certains produits de la marque propre sont devenus plus chers. Les capsules Nero Café au lait ou Nero Espresso ont augmenté de 10 centimes chacune, selon nos recherches. Chez Denner, les hausses de prix se situent entre 8 et 30%. Chez le discounter Aldi, les capsules de café Mövenpick, entre autres, sont devenues plus chères: désormais 4,29 francs au lieu de 3,99.

Qu'est-ce qui coûte le plus cher?

Les prix du café en grains augmentent nettement plus que ceux des capsules de café. Cela s'explique par le fait que la part de café dans les capsules est comparativement plus faible que dans le café en grains. Malgré cela, une tasse de café moulu reste en moyenne moins chère: «Le prix de la tasse d'un café en capsule est plus élevé par rapport à celui d'un café moulu», explique Lambert Koers.

Les boissons froides au café seront-elles plus chères?

Selon Coop et Denner, les prix des boissons froides au café comme «Emmi Caffè Latte» restent en revanche pour l'instant inchangés. «Comme la part de café est relativement faible, cela a pu être amorti jusqu'à présent», explique Denner. Des adaptations de prix ne peuvent toutefois pas être exclues.

Les boissons froides à base de café, comme le caffè latte, ont jusqu'à présent été épargnées par les hausses de prix. Photo: PIUS KOLLER

Les prix vont-ils continuer à augmenter?

«Les prix des matières premières sont très volatils, ce qui rend possibles à tout moment aussi bien des hausses que des baisses de prix», explique un porte-parole de Denner. Coop examine attentivement les demandes de prix de la part des fournisseurs et ne les répercute que si c'est «absolument inévitable». Chez Aldi aussi, des augmentations de prix ne peuvent pas être exclues à l'avenir.

Comment la consommation évolue-t-elle?

«Les Suisse sont très traditionnels et continueront à boire leur café même si les prix augmentent encore plus», explique Lambert Koers. Les détaillants et les discounters le confirment également. «Pour le café, l'élasticité-prix est plutôt faible. Les fluctuations de prix n'ont qu'une faible influence sur la consommation de cette boisson chaude très appréciée», explique le porte-parole de Denner. Chez Lidl, on se tourne de plus en plus vers les marques propres, qui sont moins chères.