Le thé et le café peuvent réduire le risque des cancers de la tête et de la gorge

Une nouvelle étude internationale affirme que les personnes buvant entre trois et quatre tasses de café par jour voient leur risque de certains cancers diminuer de 17%. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

On taira le Twix post-lunch ou la bière post-job, mais s'il y a bien une habitude quotidienne qu'on ne pourra jamais vilipender, c'est bien celle du café. Les études additionnant ses bienfaits ne cessent de s'empiler sur les bureaux des chercheurs du monde entier, si bien qu'on se demande pourquoi on prend encore la peine de boire autre chose...

En effet, on venait juste d'apprendre avec bonheur que trois tasses de café par jour peuvent augmenter l'espérance de vie de 1,8 année. Ou encore qu'une prise de caféine matinale peut réduire nos risques de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. C'était déjà fort réjouissant, mais les mérites du café ne s'arrêtent pas là.

Une nouvelle étude internationale publiée dans le Journal of Cancer affirme que les personnes buvant entre trois et quatre tasses de café par jour voient leur risque de certains cancers diminuer de 17%. Parmi les maladies citées dans la recherche, on trouve notamment les tumeurs touchant les régions de la tête, du cou et de la gorge, soit les cancers de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, des sinus, des glandes salivaires ou du nez.

Entre trois et quatre tasses par jour

En Suisse, ces derniers représentent 3% de toutes les maladies cancéreuses, avec environ 1200 nouveaux cas chaque année, selon les statistiques de la Ligue Suisse contre le cancer. Au niveau mondial, l'Observatoire du cancer compte quelque 900'000 cas et 400'000 décès par an, ce qui propulse ces lésions au 7e rang des cancers les plus fréquents.

Pour déterminer le rôle protecteur du café, l'équipe de chercheurs s'est appuyée sur 14 importantes études venues des quatre coins de la planète, analysant 9548 cas de tumeurs situées au niveau de la tête ou du cou. Leurs observations soulignent que le nombre de tasses consommées joue un rôle important dans les effets répertoriés chez les patients.

En effet, les personnes buvant plus de quatre tasses de café par jour souffriraient moins souvent des cancers de la cavité buccale ou de l'oropharynx (le haut du pharynx). Celles qui consomment entre trois et quatre tasses de café au quotidien seraient mieux protégées contre les cancers de l'hypopharynx (le bas du pharynx).

Le nombre d'or du café, précédemment validé par d'autres études, se situe donc entre trois et quatre par jour. Sans oublier que lorsqu'on dépasse les cinq tasses, l'anxiété et les crises de panique peuvent aussitôt empirer.

Même le décaféiné peut avoir des effets

D'après le «Washington Post», la responsable de l'étude Yuan-Chin Amy Lee tient à souligner une trouvaille inédite, identifiée durant les recherches de son équipe: même les versions décaféinées peuvent faire chuter le risque de cancer de la cavité buccale, à condition d'en boire une tasse par jour. Cela suggère que les bienfaits observés ne viennent pas forcément de la caféine en elle-même, mais sans doute d'autres composants du café, dont les polyphénols, de puissants antioxydants.

D'ailleurs, ceux-ci se retrouvent aussi dans le thé, également concerné par l'étude: ce breuvage présente des bienfaits similaires à ceux du café, notamment en ce qui concerne le risque de cancers de l'hypopharynx, à condition d'en boire une tasse chaque jour. Le risque de cancer du larynx peut toutefois commencer à augmenter dès qu'on dépasse cette unique tasse quotidienne... Une bonne raison de s'en tenir aux simples tisanes, après notre incontournable English Breakfast du matin.

Les chercheurs reconnaissent néanmoins que l'étude n'a pas pris en compte les différents types de thé ou de café que buvaient les personnes observées. Comme toujours, ce type de recherche doit donc être pris avec un grain de sel. Mais cela n'empêche de se réjouir si on boit déjà entre 3 et 4 cafés par jour: c'est probablement une très bonne idée.