D'après la recherche, menée par Rodrigo Cunha, la consommation modérée et régulière de café permet de vieillir en meilleure santé. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'idée de vous lever sans une dose salvatrice de café vous évoque une lente torture inutile? Alors vous serez absolument ravis d'apprendre que la science vient, une fois de plus, de souligner les incroyables bénéfices de ce breuvage énergisant!

Une large étude publiée en novembre par des chercheurs de l'Université de Coimbra, au Portugal, confirme en effet que le café peut rallonger l'espérance de vie… à condition de s'en tenir au nombre d'or de la modération, c'est-à-dire environ trois tasses par jour.

De nombreuses études antérieures avaient déjà esquissé cette réjouissante hypothèse, mais c'est la première fois qu'une équipe relève le défi de rassembler les 85 travaux internationaux réalisés ces dernières années, pour analyser de manière précise les effets sur la santé et la mortalité.

Résultat: les individus buvant régulièrement trois tasses de café par jour peuvent vivre environ 1,84 année de plus que les autres. À noter que la cohorte observée était en bonne santé au moment de la recherche.

Le café aide à vieillir en bonne santé

Ainsi que le précise Rodigro Cunha, responsable de l'étude, auprès d'EurekAlert, les recommandations cliniques traditionnelles ignorent souvent l'impact du café sur le vieillissement de la population: «Mais cette recherche solide basée sur les effets positifs de cette boisson sur la réduction de la plupart des maladies chroniques qui accablent la société prouve qu'il est temps de réévaluer cela.»

En effet, l'étude en question affirme qu'une consommation modérée et régulière de café peut contribuer à lutter contre le ralentissement de certains mécanismes biologiques, permettant aux individus de mieux vieillir.

«Nous savons que la population vieillit plus rapidement que jamais auparavant, donc il est de plus en plus important d'explorer les habitudes alimentaires pouvant permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé», résume le chercheur.

Pourquoi seulement trois tasses?

Or, ces fameuses trois tasses quotidiennes peuvent sembler bien trop rares aux véritables coffee-addicts, dont les manivelles ne fonctionnent qu'après cinq espressos avalés comme des shots. On vous comprend… Sachez toutefois qu'une dose trop importante de café risque de mener, au contraire, à certains désagréments ou quelques risques pour la santé.

Bien que la science tende généralement à applaudir l'impact du breuvage, même lorsqu'on en consomme parfois quatre ou cinq tasses par jour, la santé cardiaque reste un point d'ombre dans ce joli tableau caféiné: en 2022, une recherche réalisée auprès de 19'000 individus suggérait que le fait de boire plus de deux tasses par jour peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes concernées par l'hypertension.

Une autre recherche pointe également que les vrais aficionados buvant plus de 1000 mg de café par semaine (soit plus de 13 tasses environ) peuvent souffrir de niveaux de stress et d'anxiété plus élevés, tandis que les plus modestes 250 mg par semaine sont à même de baisser ces taux et améliorer la santé mentale. Pour rappel, une consommation modérée a souvent été associée à une baisse flagrante du risque de dépression.

Notons toutefois qu'en général, les études démontrant des bénéfices clairs restent bien plus nombreuses que les autres! La modération reste évidemment de mise, comme dans à peu près tout… mais vous pouvez donc foncer allègrement vers la machine à café!