Les ventes de préservatifs connaissent un pic en été

En été, chacun fait ses provisions de crème solaire, mais pas que! La vente de préservatifs augmente également. Et autant le dire tout de suite: non, ce n'est pas la chaleur qui est pas en cause.

1/4 Avant les vacances d'été, nombreux sont ceux qui s'approvisionnent en préservatifs. Photo: DR

Milena Kälin

L'été, le soleil, la plage... Avant les grandes vacances, les ventes de préservatifs explosent. C'est ce que montre une enquête de Blick auprès des détaillants. «A partir de juin et surtout en juillet, nous observons chaque année un petit pic dans les ventes de préservatifs», fait savoir une porte-parole de Migros. La demande augmente d'environ 10%.

Les produits de la marque Feelgood Condoms, par exemple, sont particulièrement demandés. «En juin, la demande a augmenté de 20%», explique Martina Hammer, fondatrice de la première marque de préservatifs véganes certifiés de Suisse. L'entrepreneuse sait pourquoi la demande explose en ce moment, et ce n'est pas dû à la canicule. «Avant les vacances d'été, beaucoup de gens se procurent des préservatifs. Soit ils espèrent un flirt de vacances, soit ils partent en voyage avec leur partenaire et ont plus de temps pour être ensemble», explique l'experte.

Bien sûr, l'aspect qualitatif joue également un rôle dans la demande actuelle de préservatifs en Suisse. «Dans les pays particulièrement chauds, je serais plus prudente quant à l'achat de préservatifs. La qualité peut être altérée par la chaleur ou l'exposition directe au soleil, par exemple, en cas de stockage inapproprié», explique-t-elle.

Des rabais pour la saison des festivals

Le sexshop en ligne Amorana remarque lui aussi une augmentation de la demande durant la période estivale. «Nous avons toujours un pic avant les vacances d'été et en décembre», explique-t-on à la demande de Blick. Chez Coop, la demande augmente de manière saisonnière un peu plus tard. «Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la demande pendant les mois de juillet et août ainsi que d'octobre à décembre», fait savoir un porte-parole. Le détaillant suisse a par ailleurs lancé plusieurs actions de rabais ciblées sur les préservatifs pendant la saison des festivals.

Le magasin en ligne Brack.ch lui a emboîté le pas: «Au début de la saison des festivals, fin mai, nous lançons une action pour un paquet de 100 préservatifs sur notre plate-forme de bonnes affaires Day Deal.» Sur la boutique en ligne, la demande est généralement un peu plus faible de février à mai. Elle augmente ensuite de 10 à 20%.

De son côté, Migros propose actuellement une action sur certains préservatifs de Feelgood Condoms, Cosano ou Ceylor. A partir de deux boites de préservatifs, le rabais est de 25%. Sa filiale Galaxus ne constate pas d'augmentation en été, mais en fin d'année.

Comment les stocker correctement?

Il est préférable de stocker les préservatifs dans leur emballage d'origine, au frais, au sec et à l'abri du soleil. S'ils sont exposés pendant longtemps à une chaleur de plus de 25 degrés, ils peuvent devenir poreux et se déchirer. Les préservatifs non aromatisés se conservent cinq ans. La date d'expiration est toujours imprimée sur le film de scellage.

«Outre la mauvaise taille ou la mauvaise utilisation du préservatif, le stockage est l'une des erreurs les plus fréquentes», explique Martina Hammer. Elle recommande aux personnes qui vivent par exemple dans un appartement mansardé très chaud de stocker les préservatifs au réfrigérateur.