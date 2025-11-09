Onze revendications émises lors de la Session fédérale des Jeunes ont été transmises à la présidente du Conseil national Maja Riniker. Deux cents personnes, de toutes les régions linguistiques, y ont participé. La santé sexuelle a notamment été abordée.

Cette année, les thèmes abordés étaient la santé sexuelle, la gouvernance numérique, le suicide assisté, la libre circulation des personnes, l'égalité des chances, la politique éducative, la neutralité et la place financière suisse. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

La 34e Session fédérale des Jeunes s'est achevée dimanche à Berne. Les 200 participants âgés de 14 à 21 ans ont adopté onze revendications, qui ont été remises à la présidente du Conseil national Maja Riniker.

Lors des débats en plénière dimanche, des jeunes de toutes les régions linguistiques se sont succédé à la tribune du Conseil national pour défendre leurs revendications, selon un communiqué diffusé dimanche soir. Ils réclament notamment des mesures visant la gratuité des préservatifs et des dépistages pour les moins de 25 ans.

Meilleur contrôle des droits des travailleurs

Les jeunes se sont également exprimés pour renforcer l'attractivité de la formation professionnelle par des mesures sur les vacances, la surcharge de travail ou la santé mentale. Ils souhaitent également harmoniser la protection de la jeunesse dans l'espace numérique. Mais les parlementaires en herbe ne se sont pas contentés de thèmes visant spécifiquement les jeunes. Plusieurs groupes de travail se sont par exemple penché sur des questions économiques, telles que la place financière suisse.

Sur cette thématique, la Session des Jeunes a – en décalage par rapport au projet de loi du Conseil fédéral – revendiqué un seuil minimum de fonds propre de 75% pour les filiales des banques à l'étranger. A cela s’ajoute la thématique de la libre circulation des personnes, par rapport à laquelle les jeunes demandent un meilleur contrôle des droits des travailleurs.

Depuis jeudi, les participants ont pu se familiariser avec certains thèmes complexes et pu profiter de la présence d'experts pour leur poser des questions ciblées. Vendredi, des parlementaires ont aidé les groupes à peaufiner leurs revendications et arguments. Le chancelier de la Confédération Viktor Rossi a ouvert la séance plénière samedi.