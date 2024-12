Selon le baromètre UBS Les primes maladie et la santé sont les sujets qui préoccupent le plus les Suisses

La santé et les primes maladie sont la première préoccupation des Suisses en 2024, selon le baromètre Credit Suisse. L'environnement et la prévoyance vieillesse suivent, tandis que la hausse des loyers inquiète de plus en plus.