1/4 Un employé de la piste de luge de Heimwehfluh a fait un accident mortel lors d'une descente d'essai. (Image symbolique) Photo: BAA_2010_07_22

Daniel Macher et Natalie Zumkeller

sUn accident mortel s'est produit vendredi matin sur la piste de luge d'été de Heimwehfluh à Interlaken. Comme nous l'ont rapporté plusieurs lecteurs reporters, la personne décédée serait un employé du site, âgé de 35 ans.

Samedi, la police cantonale bernoise a confirmé l'incident. Selon les informations actuelles, un collaborateur testait la piste de luge. Pendant le test, il était en train de nettoyer le rail de la piste. Pour des raisons qui restent à éclaircir, il est sorti de la luge durant cet essai et s'est mortellement blessé.

Une tierce personne a immédiatement entrepris des mesures de sauvetage auprès du blessé. Une équipe d'ambulanciers immédiatement dépêchée sur place a prodigué les premiers soins médicaux, mais le médecin urgentiste n'a pu que constater le décès du Suisse de 35 ans originaire du canton de Berne.

L'incident fait désormais l'objet d'une enquête du Ministère public régional de l'Oberland.

Ce n'est pas le premier accident mortel

En 2010 déjà, une touriste pakistanaise de 26 ans avait eu un accident sur la même piste de luge. Le propriétaire avait alors rejeté toute responsabilité. Comme nous le rapporte un lecteur reporter, la piste a depuis été critiquée pour ne pas être suffisamment sécurisée pour les conducteurs et conductrices. Par ailleurs, le système des trois ceintures n'a toujours pas été installé sur les luges.

Sur le site web de la piste de luge, on peut lire: «Sur une luge solidement ancrée sur un rail, vous filez à la vitesse que vous déterminez vous-même jusqu'à la station plus bas.»

L'enquête pénale menée à l'époque par la justice bernoise a révélé que l'exploitant n'était pas responsable de l'accident. Les autorités de poursuite pénale sont parties du principe que la défunte avait commis une faute. La piste de luge et la luge accidentée auraient été en parfait état et la piste aurait été munie de consignes d'utilisation et d'avertissement. De plus, la femme avait reçu des instructions personnalisées de la part d’un employé de la piste de luge.