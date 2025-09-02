Dernière mise à jour: il y a 40 minutes

La présidente suisse Karin Keller-Sutter a rencontré le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin. Ils ont discuté de la sécurité en Europe, de la guerre en Ukraine et des conséquences des droits de douane, soulignant l'importance de la coopération bilatérale.

KKS et Friedrich Merz ont discuté des droits de douane

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a rencontré mardi à Berlin le chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux dirigeants ont notamment conversé sur l'engagement de la Suisse et de l'Allemagne pour la sécurité en Europe et des conséquences des droits de douane.

Karin Keller-Sutter et Friedrich Merz se sont notamment attardés sur la situation actuelle de la guerre en Ukraine, peut-on lire dans un communiqué. L'occasion pour la présidente helvétique de souligner l'importance pour la Suisse de trouver une solution pacifique au conflit.

Friedrich Merz s'est quant à lui prononcé en faveur de Genève comme lieu de négociation d'une conférence de paix sur l'Ukraine. Il a annoncé qu'il «proposera à nouveau» la cité lémanique lors de la prochaine réunion coalition des volontaires.

Ce soutien vient s'ajouter à celui du président français Emmanuel Macron et du vice-président du Conseil des ministres italien Antonio Tajani. Karin Keller-Sutter a pour sa part déclaré que la Suisse était prête à «lancer et à tenir des discussions à Genève».

Eviter les frictions

Au sujet des droits de douane imposés par les Etats-Unis à l'Europe, Karin Keller-Sutter a souligné qu'il était nécessaire d'éviter les frictions dans les domaines fiscaux et commerciaux. Cela doit permettre pour elle d'assurer la compétitivité du Vieux continent. La présidente de la Confédération a salué la volonté de l'Union européenne d’alléger la charge administrative et l'évolution de l'imposition minimale de l'OCDE.

Karin Keller-Sutter et Friedrich Merz ont également profité de cette rencontre pour souligner la valeur de la collaboration bilatérale et transfrontalière entre la Suisse et l’Allemagne. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, tels que l’économie, les sciences, la formation, l’énergie, le transport, la migration et la défense, lit-on.