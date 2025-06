Des ex-employés de la filiale Carna Center de Winterthour parlent de tromperie à la clientèle via des astuces d'étiquetage, de systèmes électriques dangereux et d'un manque d'hygiène flagrant. Le fournisseur de viande suisse dément.

1/4 Selon un ancien employé, des autocollants «50%» ont été utilisés dans la succursale Carna Center de Winterthour afin d'augmenter les marges. Photo: Ulrich Rotzinger

Ulrich Rotzinger

D’anciens employés de longue date accusent Carna Center, une entreprise spécialisée dans la vente de viande en Suisse orientale, d’avoir triché pendant des années sur la durée de conservation, l’origine et l’étiquetage de ses produits. Selon les informations recueillies par Blick, les pratiques douteuses ne concernaient pas seulement l’origine de la marchandise, mais aussi la manière dont elle était étiquetée dans sa filiale de Winterthour.

Stratégies commerciales douteuses

«Nous n’avions jamais le droit de coller les étiquettes trop fermement, afin qu’on puisse facilement les retirer et les remplacer», affirme un ancien collaborateur. Un autre élément évoqué de manière récurrente, est qu'avant la mise en vente de la viande ou de la charcuterie, le prix au kilo était fortement relevé.

Sur ces produits fraîchement étiquetés, un autocollant «50% de rabais» était ensuite apposé. Selon un témoin, cela permettait de maintenir une marge confortable tout en donnant l’impression de proposer des offres imbattables. Aucune chance pour la clientèle de déceler cette manipulation, selon les ex-employés impliqués.

L’avocat de Carna Center, Me Andreas Meili affirme que les produits ont toujours été remis en vente de manière conforme. «Nous ne tolérerions jamais de telles pratiques, car elles seraient frauduleuses», insiste-t-il, se référant à un ancien responsable du site de Winterthour. Mais plusieurs anciens employés qui travaillaient sous sa direction confirment les accusations relayées par Blick.

Moisissure et crottes de souris

A ces pratiques commerciales s’ajoutent des conditions d’hygiène jugées déplorables par le personnel, là où la viande était manipulée. Des collaborateurs de Winterthour assurent avoir à plusieurs reprises alerté la direction de Carna sur l’état des lieux.

Ces images montrent la moisissure sur les plans de travail de la filiale de Carna Center à Winterthour. Photo: Blick

Blick a pu consulter des photos des lieux prises en mai 2023. Sur ces images, on voit de la moisissure sur les plans de travail, des câbles dénudés et des installations électriques non conformes aux normes de sécurité. «De tels défauts ne peuvent malheureusement être totalement évités dans aucune entreprise de transformation alimentaire. Mais ils ont toujours été réparés immédiatement et selon les règles», assure l’avocat de l’entreprise.

Dans la filiale de Winterthour, des installations électriques non conformes trainent derrière les congélateurs. Photo: Blick

Pourtant, Blick a obtenu un rapport de contrôle d'un inspecteur du travail de l’Office de l’économie et du travail du canton de Zurich mentionnant ces problèmes. Il a été transmis à la direction du Carna Center près de sept mois plus tard, fin novembre 2023. Entre temps, rien n’avait été entrepris. Peu après, la filiale Carna Center de Winterthour a fermé ses portes.

« Sur ordre des chefs de Carna, nous avons dû tamiser les épices contaminées et les réutiliser Un ancien employé de Carna Center à Winterthour »

Un autre point n’aurait pas été relevé par les autorités de contrôles, mais documenté par le personnel à l’époque: la filiale de Winterthour aurait à priori fait face à une infestation de souris. Selon les témoignages, des excréments ont été découverts dans des tiroirs contenant des épices pour la viande. Ces dernières n'auraient pas été jetées. «Sur ordre des chefs de Carna, nous avons dû tamiser les épices contaminées et les réutiliser», raconte un ancien employé.

L’avocat dément formellement ces propos et assure que l'ordre de tamiser et réutiliser un produit contaminé n'a jamais été donné. «A aucun moment de la viande non conforme n’a été vendue. Les conditions d’hygiène dans tous les Carna Centers étaient absolument correctes», assure Me Andreas Meili.