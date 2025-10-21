Une nouvelle application, Notfall-Finder, a été lancée à Berne pour aider les personnes en situation médicale urgente. Elle vise à orienter les patients et à soulager le système de santé en réduisant les visites inutiles aux urgences.

Une nouvelle application a été lancée pour aider les personnes en situation médicale urgente. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Une application a été lancée mardi dans la région bernoise pour venir en aide aux personnes se trouvant dans une situation médicale grave. Elle doit aussi permettre, en orientant les patients, de soulager le système de santé.

Les personnes qui font face à un problème médical urgent ne savent souvent pas comment réagir, souligne mardi le canton de Berne dans un communiqué. La nouvelle application Notfall-Finder permet de répondre à des questions comme: quelle est la gravité de la situation? A qui faut-il s'adresser? Est-il nécessaire d'aller à l'hôpital?, etc.

Elle comprend également une fonction d'évaluation des symptômes et indique les services d'urgences les plus proches ainsi que leur taux de fréquentation. Enfin, l'utilisateur peut être mis en contact directement avec le service ambulancier.

«Soulager le personnel»

Cette plateforme est aussi bénéfique pour le système de santé bernois, selon le conseiller d'Etat en charge de la Santé Pierre Alain Schnegg, cité dans le communiqué: «Elle permettra de soulager le personnel des services d'urgence et de raccourcir les délais d'attente. Nous espérons en outre qu'à moyen terme les hôpitaux verront moins de cas bénins arriver dans leurs services d'urgence, ce qui aura un impact positif sur les coûts de la santé.»

Le projet est piloté par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne. Il est financé par le canton ainsi que par les caisses-maladie Atupri, KPT et Visana.

Le Groupe de l'Île, les cliniques Hirslanden, le groupe Lindenhof, les services psychiatriques universitaires ainsi que les cabinets de médecine d'urgence City Notfall, Medbas Bern Bahnhof et Siloah participent à la première phase. Le but sera ensuite de convaincre d'autres cliniques et hôpitaux au-delà de l'agglomération bernoise d'y prendre part, pour pouvoir déployer l'application dans l'ensemble du canton dès le printemps prochain.