Consultation médicale facile: quand et où tu veux.

Partout, on parle de la numérisation du secteur de la santé. Avec l’assurance de base Atupri SmartCare, elle est déjà une réalité avec tous ses avantages.

Les dernières années nous ont tous montré que la communication numérique fonctionne. Et bien mieux que ce à quoi nous nous attendions auparavant. Y compris la communication avec votre médecin. En effet, la vidéoconsultation fonctionne à merveille, car pour de nombreux problèmes, ce type de consultation pratique et simple suffit. Déplacement chez le médecin et perte de temps dans la salle d’attente? Ce n’est plus nécessaire. De la paperasserie ennuyeuse? C’est du passé. Tous ces avantages et le confort sont au premier plan de la première assurance de base 100 % numérique d’Atupri.

Voici comment fonctionne l'assurance de base 100 % numérique:

De l’analyse des symptômes à l’émission de certificats en passant par la consultation médicale par vidéo ou par téléphone, tout se déroule très confortablement via l’app Atupri SmartCare – 24/7 et dans le monde entier. Cela permet d’économiser du temps, des nerfs et de l’argent. En effet, les coûts d’une consultation numérique sont généralement inférieurs à ceux d’une visite médicale classique.

Mais parfois, le numérique ne suffit pas et ce n’est pas non plus un problème: si un examen physique est nécessaire, le patient est orienté vers le médecin de famille directement par le biais de l’analyse des symptômes en ligne dans l’app ou après la consultation numérique.

Consultation numérique. Résolument personnelle. Avec SmartCare, vous optez pour une assurance de base moderne et 100 % numérique. Pour une première évaluation médicale, consultez simplement votre app mobile «Atupri Medgate» — dans le monde entier et 24h/24. Sans salle d'attente, ni longs trajets. Cela permet d'économiser du temps, de l'argent et des nerfs.

