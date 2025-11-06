DE
Grosses économies attendues
La Suisse a baissé le prix de 300 médicaments

La Confédération a baissé les prix de près de 300 médicaments de 12% en moyenne au cours de cette année. Des économies d’au moins 65 millions de francs sont attendues dans les coûts de la santé.
Publié: il y a 59 minutes
Au cours de cette année, la Confédération a réduit le prix d'environ 300 médicaments (archives).
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération a réduit cette année le prix d’environ 300 médicaments, avec une baisse moyenne de 12%. Cette mesure devrait permettre d’économiser au moins 65 millions de francs sur les coûts de la santé.

Depuis 2017, l'Office fédéral examine chaque année les prix d'un tiers des médicaments remboursés par les caisses maladie. Les critères pris en compte sont l'efficacité, l'adéquation et l'économicité. Il s'agit d'une contribution importante à la maîtrise des coûts de la santé, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Dans le cas de 55 médicaments importants pour l’approvisionnement, l’OFSP a exceptionnellement renoncé à une baisse de prix afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement. Le cycle de réexamen effectué sur la période 2023-2025 devrait permettre d’économiser au moins 335 millions de francs au total. Les deux derniers cycles (2017-2019 et 2020-2022) avaient permis de réaliser des économies de 740 millions de francs au total.

