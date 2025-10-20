DE
L'OMS confirme un stockage
Cette petite ville suisse abrite désormais un des coronavirus les plus meurtriers

Le laboratoire de Spiez (BE) stocke désormais un échantillon du MERS-CoV, l'un des coronavirus les plus meurtriers. L'OMS l'a ajouté à son dépôt international d'échantillons biologiques, permettant aux scientifiques du monde entier d'y accéder pour la recherche.
Le laboratoire de Spiez (BE) va pouvoir partager cette souche de MERS-Cov avec les scientifiques du monde entier.
Photo: GAETAN BALLY
Le laboratoire de Spiez (BE) stocke désormais un des coronavirus les plus difficiles à trouver et un des plus meurtriers, un des cas du MERS-CoV. L'OMS a dit lundi à Keystone-ATS l'avoir ajouté à son dépôt international d'échantillons biologiques dans le site bernois.

«Les scientifiques du monde entier peuvent désormais avoir accès à du matériel vérifié pour l'un des coronavirus les plus meurtriers», explique l'institution. Cette situation permettra d'aboutir plus rapidement à des tests, des vaccins et des médicaments et préparer une possible pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Celle-ci considère le MERS-CoV, sporadique, comme l'un des pathogènes les plus importants pour la recherche liée aux urgences de santé publique. Ce coronavirus est l'un des trois avec un potentiel pandémique.

Vaste réseau de laboratoires

Il provoque des maladies respiratoires mortelles dans 37% des cas. Actuellement, aucun vaccin ni aucun médicament n'est autorisé contre ce pathogène. Le site de Spiez a reçu la souche qui circule largement dans les populations africaines de chameaux et peut se propager à l'être humain.

Au total, plus de 70 laboratoires de 30 pays ont partagé avec lui des pathogènes ou lui ont demandé des échantillons avec un potentiel épidémique ou pandémique. Le dépôt international a déjà oeuvré pour la recherche face au Covid et a facilité l'accès à du matériel lors de l'épidémie de mpox.

L'OMS veut garantir un accès équitable et renforcer la sécurité biologique dans le monde entier. Outre le site de Spiez après un accord pendant la dernière pandémie avec la Suisse, elle souhaite établir des dépôts dans toutes les régions.

