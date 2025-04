Le multimillionnaire Bryan Johnson a mesuré durant des mois ses érections nocturnes et affirme maintenant que son pénis à le même âge que celui d'un jeune homme de 18 ans. D'autres hommes devraient-ils l'imiter? L'urologue André Reitz nous répond.

1/2 L'entrepreneur californien Bryan Johnson affirme avoir abaissé l'âge de son pénis.

Dimitri Faravel et Jonas Dreyfus

Il a investi deux millions de dollars par an pour faire reculer la roue du temps. Grâce à des mesures telles qu'un régime sur mesure, un entraînement intensif et l'optimisation du sommeil, l'entrepreneur californien Bryan Johnson affirme avoir abaissé l'âge de son pénis.

Il appelle ce projet, pour lequel travaillent aussi trente urologues, «Blueprint». Pendant de longs mois, ils ont notamment mesuré la fréquence et la durée de ses érections nocturnes. Selon ces médecins, ces dernières sont un indicateur de santé important.

L'antenne du cœur

Les vaisseaux sanguins du pénis sont nettement plus petits que ceux du cœur. En cas de calcification des artères, elles sont donc les premières touchées. Un dysfonctionnement érectile peut donc être un signe avant-coureur d'un infarctus du myocarde ou d'une attaque cérébrale. Ce n'est pas pour rien que le pénis est considéré par les médecins comme l'antenne du cœur.

La nuit, en particulier pendant les phases de sommeil paradoxal, des érections inconscientes se produisent. En réalité, il s'agit d'une fonction corporelle très utile qui alimente les tissus du pénis en oxygène et maintient ainsi les vaisseaux sanguins en bonne santé.

Dans une vidéo en ligne, Bryan Johnson présente un gadget disponible dans le commerce: un capteur en forme de cube que l'on fixe à la base de la verge par une ficelle qui se tend lors d'une érection. Compte tenu du nombre, de la force et de la durée, il serait alors possible de mesurer «l'âge» biologique du pénis.

Pas de conclusion hâtive!

«Un tel dispositif peut être utile pour exclure un trouble de l'érection d'origine psychique, explique André Reitz, urologue à la clinique Hirslanden de Zurich. Comme les érections nocturnes ne sont pas dues à un désir sexuel, cela permet de s'assurer que tout fonctionne physiquement».

Entre 20 et 30 ans, les hommes ont environ trois à cinq érections nocturnes, qui durent chacune environ une demi-heure. Après 40 ans, la fréquence et la durée diminuent, mais de nombreux hommes continuent à avoir une à trois érections par nuit. Même à plus de 60 ans, les érections nocturnes sont encore fréquentes.

« Il existe de très nombreux facteurs qui influencent la fréquence des érections nocturnes. Se baser seulement sur leur cadence et leur nombre n'a pas de sens André Reitz, urologue à la clinique Hirslanden de Zurich »

L'absence ou la diminution des érections nocturnes peut être un signe de problèmes de santé. Mais la plupart du temps, il n'est pas possible de les considérer de façon isolée et d'en tirer des conclusions médicales. «Il existe de très nombreux facteurs qui influencent la fréquence des érections nocturnes. Se baser seulement sur leur cadence et leur nombre n'a pas de sens.»

Pour rester en bonne santé à ce niveau-là, il recommande une activité sexuelle régulière, aussi en solitaire. «De nombreux patients me demandent si la masturbation peut entraîner des signes d'usure du pénis. Bien au contraire! La circulation sanguine peut aider à prévenir la dégradation naturelle des tissus des corps caverneux». Bryan Johnson a-t-il donc bien fait d'investir plusieurs millions de dollars et d'avoir mis trente urologues sur le coup juste pour analyser la durée de vie de son pénis? A vous d'en juger...