DE
FR

L'OFSP explique pourquoi
La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Les cas de tuberculose augmentent en Suisse, avec 475 signalements depuis le début de l'année, soit une hausse de 26%. L'OFSP attribue cette augmentation à l'arrivée de personnes de régions où la maladie est plus répandue.
Publié: 11:48 heures
Les cas de tuberculose sont en hausse en Suisse (photo d'illustration).
Photo: MARCEL BIERI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cas de tuberculose sont en augmentation en Suisse. Une hausse qui est probablement due à l'arrivée dans le pays de personnes originaires de régions du monde où cette maladie est plus répandue, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Keystone-ATS. Il n'existe pas d'augmentation de cas de tuberculose chez les personnes qui sont nées en Suisse, précise l'OFSP.

Selon lui, 475 cas de tuberculose ont été signalés depuis le début de l'année. Lors des deux années précédentes, à la même époque, les cas recensés s'élevaient respectivement à 376 et 375. Ces chiffres traduisent une hausse de 26% pour l'année en cours.

L'OFSP avait déjà constaté une hausse des cas de tuberculose en 2023. Les jeunes migrants étaient particulièrement touchés. Parmi la population née en Suisse, ce sont surtout les personnes âgées qui sont concernées, relève l'OFSP. Beaucoup de ces personnes ont contracté la tuberculose lors de leur jeunesse, à une époque où la maladie était beaucoup plus fréquente dans nos contrées.

Vaccin indisponible en Suisse

La tuberculose est causée par un certain type de microbactéries. La transmission de la maladie se fait par voie aérienne, lorsque le malade tousse et projette dans l'air des petites gouttelettes contenant les agents infectieux. Ces gouttelettes sont ensuite respirées par d'autres individus sains. Pour une contamination, il faut rester plusieurs heures dans la même pièce que la personne malade.

A lire aussi
Une fondation suisse vient de réaliser son 4000e rêve d'enfant
Il rêvait d'être hôte de l'air
Une fondation suisse vient de réaliser son 4000e rêve d'enfant
La LAMal a dépensé des prix records pour les médicaments
9,4 milliards en 2024
La LAMal a dépensé des prix records pour les médicaments

Il existe un vaccin contre la tuberculose. Mais ce dernier n'est pas disponible en Suisse. Selon les informations de l'OFSP, la tuberculose peut très bien se traiter avec la prise d'antibiotiques spéciaux pendant plusieurs mois. Sans prise en charge, la maladie se termine souvent par la mort.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus