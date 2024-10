La gare de Nyon, où les CFF ont permis au passager de descendre pour s'éviter un aller-retour inutile à Zurich. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Dimanche matin, un passager à la gare genevoise de Cornavin a embarqué par erreur dans un train réservé aux supporters du Servette FC. Direction Zurich, sans arrêt. Le jeune homme voulait pourtant se rendre à Annecy (F), dans le sens inverse, indique la «Tribune de Genève».

Ne réalisant son erreur qu’après le départ, Florent a trouvé l'ambiance festive un peu étrange. Il découvre alors qu'il ne peut pas descendre et qu'il est en route pour la plus grande ville de Suisse, à plus de 3h30 de son point d'arrivée souhaité.

Un coup de pouce exceptionnel

Les CFF ont décidé de lui venir en aide. Pour éviter au passager de perdre sa journée, l’équipe du train contacte la centrale et obtient exceptionnellement l’autorisation d’un arrêt imprévu à Nyon.

Cette halte impromptue reste exceptionnelle, comme le souligne le porte-parole des CFF, Frédéric Revaz, dans les colonnes du quotidien. Ce dernier précise que ce genre de situation n'est autorisé que si aucun retard n'est causé.