La route menant au nord du Val Calanca (GR) rouvrira mercredi soir. En raison de glissements de terrain, la circulation restera réduite à une seule voie et à certaines heures. Un pont provisoire en construction vise à améliorer la sécurité.

ATS Agence télégraphique suisse

La route menant au nord du Val Calanca (GR), bloquée depuis le 20 août par des coulées de boue, sera de nouveau accessible dès mercredi soir. Le trafic restera cependant limité à certaines heures et à une seule voie. La construction d'un pont provisoire se poursuit.

La route ne sera ouverte au trafic qu'en journée, de 06h30 à 20h30 et sur une seule voie. «La nuit ainsi qu'en cas de précipitations, la route restera fermée», a précisé mardi à Keystone-ATS l'Office des ponts et chaussées du canton des Grisons. Les travaux de construction d'un pont provisoire à une voie sont en cours. Ce pont métallique au-dessus de la Calancasca doit permettre de rejoindre l'autre versant de la vallée, à environ 120 mètres au sud du pont existant. Une route provisoire doit y être construite, qui rejoindra la route cantonale actuelle.

Cette déviation, dont la construction devrait durer trois à quatre semaines, permettra de contourner la zone à risque. Elle pourra également être exploitée la nuit et par temps de pluie sans restrictions. La route cantonale de la Calanca avait été ensevelie par plusieurs coulées de boue le 20 août dernier à la suite de violents orages. La partie nord de la vallée était depuis lors inaccessible. Des élèves du secondaire ont même dû être transportés par hélicoptère à l'école de Roveredo.