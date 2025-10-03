Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Trois conducteurs suisses ont été arrêtés après une course folle à plus de 230km/h sur l'autoroute A4 en Italie. La police de Novare a utilisé la technique de la «voiture de sécurité» pour stopper les Lamborghini et Ferrari impliquées.

Des chauffards suisses arrêtés à plus de 230km/h dans des voitures de luxe

Les voitures de luxe des conducteurs suisses ont été saisies par les autorités italiennes. Photo: Polizia Stradale Novara

Léa Perrin Journaliste Blick

L'autoroute A4 entre Turin et Milan a été le théâtre d'une course-poursuite spectaculaire le 9 septembre. Trois véhicules, deux Lamborghini et une Ferrari, roulaient à plus de 230km/h, attirant rapidement l'attention de la police routière de Novare, qui s'est lancée à leur poursuite.

«Les conducteurs voulaient se mesurer et prouver leurs talents de pilote. Mais en agissant ainsi, ils ont mis en danger non seulement leur propre vie, mais aussi celle de tous les autres usagers», a déploré la police dans un communiqué.

Voitures saisies, permis retirés

Pour mettre fin à leur course folle, les agents ont appliqué la technique de la «voiture de sécurité». Cette manoeuvre consiste à placer un véhicule de police en tête du trafic et à ralentir progressivement l'ensemble des voitures avant de sécuriser l'intervention.

Les trois chauffards ont finalement été interceptés, accompagnés de huit autres conducteurs de voitures de luxe qui participaient au convoi. Ces ressortissants suisses, âgés de 30 à 40 ans ont été dénoncés aux autorités judiciaires de Novare. Leurs permis ont été retirés sur-le-champ et leurs véhicules saisis.