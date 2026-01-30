DE
FR

Construction à Yverdon
Deux sites en concurrence pour le nouvel hôpital du Nord vaudois

Le nouvel hôpital du Nord vaudois sera construit à Yverdon-les-Bains. Deux sites sont en compétition: Y-Parc au sud et le quartier Aux Parties à l’ouest. Une décision finale est attendue après des études en 2026.
Publié: il y a 9 minutes
Deux sites sont encore en concurrence pour la construction du nouvel hôpital du Nord vaudois à Yverdon.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nouvel hôpital du Nord vaudois sera construit sur un site unique à Yverdon-les-Bains. Sur les 17 lieux évalués, deux sont encore en lice. Ils se trouvent en périphérie de la ville, au parc technologique d'Y-Parc (sud) et dans le quartier Aux Parties (ouest).

Les deux terrains ont été retenus sur la base de très nombreux critères, dont l'accessibilité, indiquent vendredi les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv). De nouvelles études doivent être désormais menées, dans le courant de cette année, pour trouver l'emplacement définitif. Aucune date précise ne peut encore être articulée pour le choix. «Construire un unique hôpital réunissant blocs opératoires, plateaux techniques, soins aigus et réadaptation sera une première dans le canton de Vaud», affirment les eHnV.

Des coûts supérieurs

Pour son directeur, Marc Allemann, construire le nouvel hôpital à Yverdon «nous permet de rester au plus proche de la population du Nord vaudois, qui compte plus de 150'000 habitants, et de rester implantés dans la deuxième ville du canton, sur un site qui sera, dans tous les cas, facile d'accès», déclare-t-il, cité dans un communiqué.

Pour mémoire, il était initialement prévu d'agrandir et transformer l'hôpital actuel d'Yverdon, qui se trouve à proximité des bains thermaux. Le projet, qui visait aussi à créer un nouveau centre de traitements et de réadaptation à Orbe, a toutefois été interrompu en mai 2024. En cause: des coûts supérieurs de 180 millions de francs par rapport au devis initial de 308 millions.

Orbe écartée

Désormais, avec le choix de retenir un site unique à Yverdon, Orbe ne bénéficiera plus de l'hôpital de réadaptation. Cependant, les eHnv renforceront et délocaliseront de l'hôpital actuel la permanence médicale d'Orbe, indiquent-ils vendredi.

Les eHnv précisent que le choix des deux sites yverdonnois s'est basé sur une étude réalisée avec la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), la Direction générale de la santé (DGS), les communes d'Yverdon et d’Orbe, ainsi que AggloY et l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus