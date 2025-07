Avant son concert au Paléo, Will Smith s’essaie au cor des Alpes à Genève dans une vidéo hilarante postée sur Instagram. Une manière originale de découvrir la Suisse romande et de renforcer sa proximité avec le public local.

Will Smith s'initie au cor des Alpes à Genève... et galère

Accompagné du groupe Echo du Bois Rond, Will Smith s'est essayé au cor des Alpes. Photo: X/@willsmith

Solène Monney Journaliste Blick

«J'ai vraiment failli m'évanouir! Le cor des Alpes, c'est pas de la rigolade.» C'est avec humour que Will Smith a partagé, lundi 21 janvier, une vidéo de son initiation à l'instrument emblématique suisse. Et il semble conquis: «C'est cool.» A l'heure où ces lignes sont écrites, la publication cumule plus de 17'000 likes et 300 commentaires.

A deux jours de son concert à Paléo, l'artiste américain semble vouloir profiter de ses jours de congé pour explorer la Suisse romande. Dans la légende de sa publication Instagram, il interpelle directement ses abonnés locaux: «Qu’est-ce qu’on fait demain, Genève?» Une manière de créer le lien.

«C'est comme une trompette»

Dans la vidéo, on le voit hilare, en train de souffler avec difficulté dans l’imposant instrument traditionnel suisse, entouré de musiciens en habits folkloriques. Mais au final, pour un non initié, Will Smith ne s'en sort pas si mal.

Avant de se lancer, l'artiste américain, observe: «C'est comme une trompette», fait-il observer aux professionnels du cor des Alpes l'accompagnant. Quelques notes plus ou moins justes, des grimaces, puis un mime d’évanouissement pour souligner l’effort. «Il faut vraiment avoir du souffle pour ça», constate-t-il, impressionné par la puissance pulmonaire nécessaire. Et pour ses abonnés étrangers qui découvriraient cet imposant instrument suisse, Will Smith partage une courte description de ce qu'est le cor des Alpes.

Une stratégie rôdée

Ce type de contenu n’a rien d’anodin. Après la gifle aux Oscars en mars 2022, asséné à Chris Rock, Will Smith a vu son image sérieusement écornée. Largement critiqué, il a alors disparu des tapis rouges, mais aussi des réseaux sociaux, où il était auparavant très actif et apprécié pour ses vidéos créatives et humoristiques.

Quelques mois après le scandale, il signe un retour progressif et contrôlé sur les réseaux sociaux. La star s'est ensuite rapidement remise en scène sur les plateformes numériques. Une manière de relancer sa visibilité publique et de redorer son blason.

A travers ses vidéos amusantes et bien calibrée s'inscrit une communication millimétrée du comeback musical de l'ancien Prince de Bel-Air. Depuis le début de sa tournée européenne, Will Smith multiplie les vidéos personnelles, entre coulisses de concert et clins d'œil locaux, renforçant sa proximité avec le public.

Arrivé ce week-end à Berne pour le Gurtenfestival, il s’émerveillait déjà devant le chocolat suisse. Désormais, c’est le cor des Alpes qui a conquis sa story. Alors «qu'est-ce qu'on fait demain, Genève?»