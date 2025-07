Will Smith découvre le cor des Alpes après un concert privé à Genève.

Tatiana Silva de Sousa

Lundi, les joueurs de cor des Alpes de l'association Echo du Bois-Rond ne se doutaient pas qu'ils finiraient leur soirée avec Will Smith, leur nouvel apprenant folklorique. Pourtant, à quelques heures de son concert à Paléo, la star américaine a voulu s'essayer à la musique traditionnelle suisse. «Le cor des Alpes, c’est pas de la rigolade», annonce-t-il à tous ses fans sur Instagram

«On ne savait pas pour qui on allait jouer avant qu’il arrive», explique un passionné du cor des Alpes. Alain Pasche, vice-président de la petite troupe, en rigole presque: «Il était étonnement très abordable. C’était comme si on jouait pour un ancien pote qu’on n’avait pas revu depuis longtemps.»

Un peu de folklore pour le VIP

La popstar n’avait qu’une seule requête pour l’hôtel genevois où il séjourne: que le complexe organise une animation «à la suisse» pour divertir ses invités lors d'un concert privé. Ni d’une ni deux, le personnel se met à la recherche de la perle rare et contacte l’Echo du Bois-Rond, un acteur important dans l’univers traditionnel du cor des Alpes.

D’après Alain Pasche, le vice-président de l’association, la demande était entourée de mystères. «Ils nous ont dit qu’on allait jouer pour un VIP américain et ses invités, mais on ne savait pas pour qui», explique-t-il à Blick, au lendemain de sa rencontre avec Will Smith. «J’ai rapidement dû trouver cinq autres gars disponibles pour jouer au pied levé.» Le président, Willy Jaques, ajoute même que la rencontre n’aurait jamais pu voir le jour: «J’ai hésité, on avait déjà une autre prestation de prévue.»

«Il a réussi à faire quelques bruits»

Pour le plus grand bonheur des invités, la prestation privée a bien eu lieu… et s’est avérée très gratifiante pour les joueurs de cor des Alpes. «Will Smith est en réalité très chaleureux et abordable», raconte Alain Pasche. Cela pourrait en étonner plus d’un. La star américaine traîne une certaine réputation depuis qu’il a giflé Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars en 2022. Pourtant, seule une pluie de compliments s’est abattue sur le Prince de Bel-Air.

Malgré un staff très stressé et des consignes de sécurité rigoureuses – il ne fallait surtout pas approcher la star – les membres de l’Echo du Bois-Rond ont eu l’occasion de passer quelques minutes avec le VIP. «À sa demande, précise Alain Pasche. On était en train de partir et Will Smith nous a demandé de rester un peu. C’est là qu’on lui a proposé d’essayer de jouer du cor.»

Cet instrument traditionnel se joue normalement avec deux duos de trois voix. C’est ce qui lui donne toute sa splendeur et sa rondeur. Le cor des Alpes nécessite aussi une musculature particulière du visage et beaucoup de travail si l’on veut pouvoir bercer le pays… Will Smith a-t-il irrité quelques pauvres oreilles des VIP invités à Genève ce jour-là? «Il a réussi des sons pas trop mal pour un novice», en rigole le président de l’association mandatée. D’après Willy Jaques, Will Smith est très bon public, attentif et compréhensif de la musique même s’il s’agit d’une sonorité de niche. «Il a tout de suite compris que c’était similaire à la trompette.»

Du cor des Alpes à Paléo?

Will Smith semble avoir été sincèrement touché par la performance folklorique à laquelle il a assisté. «J’étais très surpris parce qu’il était très intéressé. C’était pas juste un bruit de fond pour l’apéro, explique Alain Pasche. Malgré ça, je ne suis pas sensible au star system. Je joue pour tout le monde de la même manière.»

«Il ne nous a pas encore proposé de faire un show avec lui à Paléo, s'exclame-t-il en riant. Mais on aurait clairement accepté.» À défaut d'écouter du cor des Alpes à la Plaine de l'Asse cette année, encore est-il possible d’en entendre lors de la fête nationale qui approche gentiment.