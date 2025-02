Face à des actes de vandalisme, l’école de Montreux-Est impose une surveillance stricte des toilettes, indique «24 heures». Parents et élèves dénoncent une mesure disproportionnée et anxiogène, tandis que la direction estime avoir épuisé toutes les autres solutions.

Les pauses pipi sont désormais une affaire sérieuse pour l’Établissement primaire et secondaire de Montreux-Est. Photo: www.epsme.ch

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Mieux vaut bien contrôler sa vessie pour aller en cours à Montreux-Est! Depuis janvier, les écoliers de cet établissement primaire et secondaire ne peuvent aller aux toilettes qu’une fois par demi-journée durant les heures de cours, révèle «24 heures» ce mardi 4 février.

Durant les courtes pauses entre chaque période et pendant les récréations du matin et de l’après-midi, c'est possible. Mais en plein cours, chaque sortie de classe est notée dans leur agenda. Une mère juge ces normes excessives, notamment pour les jeunes filles qui ont leurs règles.

Aucune autre solution

La mesure a été décidée après des dégradations incluant des graffitis et une poubelle brûlée. Mais elle est perçue comme une punition collective.

Certains parents dénoncent carrément une dérive autoritaire. Olivier Müller, parent et président du Conseil communal, a saisi la direction et le Canton. La directrice défend ces restrictions, expliquant que les dommages étaient récurrents et que toutes les autres solutions avaient échoué.