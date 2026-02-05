Son fils Trystan est décédé à Crans-Montana Elle a perdu son fils à Crans-Montana et réclame justice

Un mois après le décès de son fils Trystan dans l’incendie du Constellation à Crans-Montana, Vinciane Stucky prend la parole. Elle réclame «la justice et la vérité» et affirme qu’elle ne lâchera rien.