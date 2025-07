Le plus long pont routier de Suisse se pare de 2400 panneaux solaires

1/5 Le viaduc d'Yverdon, situé sur l’A5 entre les jonctions d’Yverdon-Ouest et Grandson, se pare de panneaux solaires. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 2400 panneaux photovoltaïques sont en cours d'installation sur le viaduc d'Yverdon, situé sur l’A5 entre les jonctions d’Yverdon-Ouest et Grandson. Par cette mesure, l'Office fédéral des routes (OFROU) entend accroître sa production d'énergie renouvelable destinée à ses infrastructures, notamment pour l'éclairage et la ventilation des tunnels.

Long de 3155 mètres, le viaduc d’Yverdon est le plus long pont routier de Suisse. «Son orientation ouest-est en fait un emplacement précieux pour capter les rayons du soleil et assurer un ensoleillement suffisant pendant toute l’année, y compris en automne et en hiver», écrit l'OFROU lundi dans un communiqué.

Lorsqu'elle aura atteint sa vitesse de croisière, l'installation yverdonnoise devrait produire un peu plus d'un gigawattheure (GW/h) par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 400 ménages de quatre personnes, a précisé Olivier Floc'hic, responsable Information et communication de l'OFROU à Keystone-ATS.

La pose des panneaux, effectuée en collaboration avec l'entreprise Helion, a débuté en mai dernier et devrait s'achever à la fin 2025. L'investissement se monte à 3,5 millions de francs et est entièrement financé par la Confédération.

«Pièce du puzzle»

Bien qu'emblématique du potentiel énergétique des infrastructures routières, l'installation solaire sur le viaduc d'Yverdon ne représente toutefois qu'une «pièce du puzzle» d'un projet plus ambitieux, a précisé le responsable. En effet, dans le cadre de la politique de mise en œuvre de mesures sur le climat de l’Administration fédérale, l'OFROU équipe ses infrastructures routières de panneaux photovoltaïques partout où le potentiel est avéré.

D’ici 2030, elle prévoit ainsi de produire chaque année pour ses besoins propres pas moins de 35 GW/h avec 120 installations, et 47 gigawattheures avec 160 installations à l'horizon 2035.