Des faits signalés en 2019
Un prêtre vaudois sera jugé pour abus sur mineur

Un prêtre vaudois sera jugé pour abus sur mineurs après une plainte déposée en 2024. Le procès, lié à des faits signalés dès 2019, pourrait avoir lieu cette année.
Publié: 11:37 heures
Un prêtre du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg sera prochainement jugé pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. La justice s'est saisie de l'affaire après une plainte déposée en 2024, alors que l'homme de l'Eglise catholique était actif dans une paroisse vaudoise.

«Je vous confirme qu'au terme de l'instruction, en date du 15 décembre 2025, le procureur général Eric Kaltenrieder a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants», a indiqué samedi à Keystone-ATS le porte-parole du Ministère public vaudois Vincent Derouaud, confirmant une information de 24 heures.

La plainte provient du père d'une jeune fille mineure, auprès de la police. Le procès de ce prêtre pourrait encore se tenir cette année, selon le journal. Le prévenu demeure au bénéfice de la présomption d'innocence tant qu'un jugement n'a pas été rendu, souligne le Ministère public (MP).

Jamais été condamné auparavant

«C'est le contexte de l'affaire, la nature des faits reprochés, ainsi que la profession du prévenu, quelques mois après l'annonce d'une enquête canonique lancée par le Vatican à la suite d'accusations d'abus sexuels au sein de l'Eglise, notamment en Suisse romande, qui ont motivé sa décision», explique encore le porte-parole du MP, précisant aussi que ce prêtre n'a jamais été condamné pénalement en Suisse.

A l'époque du dépôt de la plainte pénale en 2024, plusieurs médias, dont 24 heures, avaient rapporté que ce prêtre aurait déjà fait l'objet de signalements et de polémiques auparavant en Suisse et en France, dont un signalement à la police par le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg en 2019. Il avait malgré tout été nommé dans la paroisse vaudoise par l'évêque Charles Morerod. Il a été retiré de son ministère durant l'été 2024, selon le journal.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

