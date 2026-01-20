Un mobile home a été ravagé par les flammes, samedi, au camping des Grangettes à Noville (VD). Deux personnes ont été légèrement blessées, mais un employé a permis d'éviter le pire.

Un mobile home s'embrase dans un camping vaudois, deux blessés légers

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Le camping des Grangettes, à Noville (VD), a été le théâtre d'un incendie samedi, rapporte 20minutes.ch. Le feu, qui s'est déclaré peu après 15h, a totalement détruit un mobile home.

Deux personnes ont été légèrement blessées dans l'incident: un occupant de l'un des mobile homes, et un employé du camping. Le premier est parvenu à s'extraire à temps tandis que le second a été touché à la main en éloignant des bonbonnes de gaz du feu afin de limiter les risques d'explosion.

Plusieurs mobile homes touchés

«Si le vent avait été plus fort, les dégâts auraient pu être bien plus importants», a déclaré l'employé en question à 20minutes.ch. Selon lui, deux autres mobile homes ont été affectés par l'incendie. L'un aurait été déformé par la chaleur, tandis que l'autre, en bois, aurait été noirci par les flammes.

De son côté, la police cantonale vaudoise rapporte que l'incident a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS Haut-Lac. Une ambulance a été envoyée préventivement sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Il y a deux ans, un incendie s'était déjà déclaré au camping des Grangettes, détruisant deux caravanes.