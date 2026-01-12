Lorsque l'hélico de la Rega est venu à la rescousse, ces six jeunes randonneurs étaient «égarés et épuisés» dans le Jura vaudois. Le service de sauvetage suisse indique ce lundi 12 janvier être intervenu dans la nuit de samedi à dimanche pour porter secours à un «groupe de randonneurs en raquettes» à La Rippe (VD), près de la Dôle.
Autour de 22h, deux sauveteurs du Secours Alpin Romand (SARO) ont «entamé une mission terrestre de sauvetage depuis La Rippe afin d'atteindre le lieu-dit de la Combe du Faoug», et ce à pied. «Compte tenu des difficultés d'accès terrestre liées à la neige, ils ont ensuite demandé l'appui d'un hélicoptère de sauvetage autour de minuit afin d'effectuer une mission héliportée», détaille le communiqué de la Rega. Un équipage basé à Genève, accompagné du spécialiste du sauvetage héliporté du SARO, a pu intervenir.
Une intervention exigeante
L'intervention a été rendue complexe en raison des importantes chutes de neige. Le groupe était constitué de six adolescents, indique 20 minutes ce dimanche. Une première tentative de les rejoindre a dû «être interrompue en raison de la mauvaise météo». Il a fallu attendre une accalmie pour atteindre le chalet dans lequel les six jeunes gens se sont abrités.
L'atterrissage a nécessité «une vigilance particulière du pilote» pour éviter de soulever trop de neige poudreuse et perdre ses repères visuels. Enfin, au beau milieu de la nuit, l'hélicoptère a pu décoller et évacuer les six randonneurs et leurs deux sauveteurs.
Plusieurs allers-retours ont été nécessaires. «Grâce à la bonne collaboration entre les partenaires, l'ensemble du groupe a pu être ramené en lieu sûr», se félicite la Rega. Une porte-parole de la police cantonale vaudoise a indiqué que le bon état de santé des adolescents a été vérifié.