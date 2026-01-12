Six adolescents bloqués dans la neige dans le Jura vaudois ont pu être sauvés dans la nuit de samedi à dimanche. Un hélicoptère de la Rega et deux sauveteurs ont permis leur évacuation dans des conditions difficiles.

Six ados font l'aller en raquettes et le retour en hélico de la Rega

Léo Michoud Journaliste Blick

Lorsque l'hélico de la Rega est venu à la rescousse, ces six jeunes randonneurs étaient «égarés et épuisés» dans le Jura vaudois. Le service de sauvetage suisse indique ce lundi 12 janvier être intervenu dans la nuit de samedi à dimanche pour porter secours à un «groupe de randonneurs en raquettes» à La Rippe (VD), près de la Dôle.

Autour de 22h, deux sauveteurs du Secours Alpin Romand (SARO) ont «entamé une mission terrestre de sauvetage depuis La Rippe afin d'atteindre le lieu-dit de la Combe du Faoug», et ce à pied. «Compte tenu des difficultés d'accès terrestre liées à la neige, ils ont ensuite demandé l'appui d'un hélicoptère de sauvetage autour de minuit afin d'effectuer une mission héliportée», détaille le communiqué de la Rega. Un équipage basé à Genève, accompagné du spécialiste du sauvetage héliporté du SARO, a pu intervenir.

Une intervention exigeante

L'intervention a été rendue complexe en raison des importantes chutes de neige. Le groupe était constitué de six adolescents, indique 20 minutes ce dimanche. Une première tentative de les rejoindre a dû «être interrompue en raison de la mauvaise météo». Il a fallu attendre une accalmie pour atteindre le chalet dans lequel les six jeunes gens se sont abrités.

L'atterrissage a nécessité «une vigilance particulière du pilote» pour éviter de soulever trop de neige poudreuse et perdre ses repères visuels. Enfin, au beau milieu de la nuit, l'hélicoptère a pu décoller et évacuer les six randonneurs et leurs deux sauveteurs.

Plusieurs allers-retours ont été nécessaires. «Grâce à la bonne collaboration entre les partenaires, l'ensemble du groupe a pu être ramené en lieu sûr», se félicite la Rega. Une porte-parole de la police cantonale vaudoise a indiqué que le bon état de santé des adolescents a été vérifié.