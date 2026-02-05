DE
FR

La police mène l'enquête
Le corps d'un homme retrouvé dans une rivière à Yverdon-les-Bains

Jeudi, le corps d'un homme a été retrouvé dans la rivière Thièle à Yverdon-les-Bains. La police pense qu'il est tombé de son bateau et s'est noyé. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Jeudi, un homme a été retrouvé mort dans le canal de Thièle à Yverdon-les-Bains.
Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé jeudi matin dans la rivière Thièle à Yverdon-les-Bains (VD). La police cantonale vaudoise suppose pour l'instant qu'il s'agit d'un accident.

Vers 9h36, un témoin a appelé le numéro d'urgence pour signaler avoir découvert un corps dans la Thièle, à proximité de son bateau. Les sauveteurs se sont précipités sur place et ont constaté qu'il n'était plus possible de le réanimer. Les enquêteurs supposent que l'homme est tombé de son bateau et s'est noyé. La police judiciaire n'exclut pas la thèse de l'accident.

Le parquet a été informé et a ouvert une procédure pénale. Une patrouille de gendarmerie, des plongeurs de la brigade maritime, deux patrouilles de la police du Nord vaudois ainsi que des spécialistes de la police scientifique ont été mobilisés. 

