Un différend pour une place de parking a viré au drame dimanche à St-Cergue (VD). Un homme de 80 ans, gravement blessé, a été hospitalisé au CHUV. Le suspect, 39 ans, a été arrêté et entendu par la police.

Un homme de 80 ans grièvement blessé à Saint-Cergue après un différend

ATS Agence télégraphique suisse

Une altercation pour une affaire de stationnement a dégénéré dimanche à St-Cergue (VD). Un employé communal, âgé de 80 ans, a été frappé et conduit au CHUV dans un état jugé préoccupant.

La victime a été retrouvée inanimée dans la rue, au centre de St-Cergue. Des premiers éléments de l'enquête, elle aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol inconsciente, indique lundi soir la police vaudoise dans un communiqué.

L'autre protagoniste a été interpellé sur place. Cet homme de 39 ans, domicilié dans la localité, a été conduit au Centre de la police de la Blécherette à Lausanne, où il a été entendu par des inspecteurs. Le Ministère public a ouvert une enquête.