DE
FR

Stratégie à adapter
Vaud remet en question l’efficacité des tirs de régulation du loup

Le canton de Vaud questionne l'efficacité des tirs de régulation du loup après 160 prédations de bétail en 2025. La fondation KORA analysera l'impact de ces mesures pour adapter la gestion des meutes.
Publié: il y a 46 minutes
1/2
Vaud remet en question sa stratégie de régulation du loup.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Vaud se pose des questions sur sa stratégie de gestion du loup. Il a mandaté la fondation KORA, spécialisée dans le suivi des grands carnivores, pour examiner l'efficacité des tirs de régulation.

En 2025, la régulation du loup a mobilisé six collaborateurs permanents de la Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi qu'une vingtaine de gardes-faunes auxiliaires, «parfois au détriment d'autres missions d'importance, comme la gestion des autres espèces occasionnant des dégâts», indique l'Etat de Vaud mardi dans un communiqué. Malgré cela, le suivi des prédations montre une «situation qui reste marquée par un niveau d'attaques élevé dans le Jura».

Dix loups abattus

Au total, près de 160 prédations sur le bétail (bovins, ovins et caprins) ont été enregistrées en 2025 dans le canton de Vaud, dont 88 sur le territoire de la meute du Mont Tendre. Le canton a obtenu de Berne l'autorisation d'éliminer entièrement cette dernière, les tirs devant être effectués entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier dernier.

A lire aussi
Le nombre de loups abattus a «considérablement augmenté»
Loi modifiée
Le nombre de loups tués a «considérablement augmenté»
Le Parlement étend encore davantage l'autorisation de tirer le loup
Effet pervers à craindre
Les loups pourront être tirés dans les zones protégées toute l'année

Dix loups de cette meute ont ainsi été abattus. Cependant, le mâle géniteur M351, – que les autorités cherchent à éliminer depuis la fin 2023 –, ne figure pas parmi eux. Il n'a même «plus été aperçu dans la région par les gardes-faunes depuis l'automne», précise le communiqué.

Stratégie à adapter

Le canton a donc sollicité l'expertise scientifique de la KORA pour faire le point. La fondation devra notamment analyser «les effets de ces mesures sur les prédations et le comportement des loups». Les autorités espèrent ainsi obtenir «des données supplémentaires utiles à l'adaptation de la gestion du loup dans le canton».

L'Etat de Vaud rappelle que les tirs de régulation ne constituent qu'un des axes de la «stratégie globale» de gestion du loup. La protection des troupeaux ainsi que le renforcement des connaissances scientifiques complètent le dispositif.

Dans cette optique, le canton va demander à Berne l'autorisation d'augmenter le nombre de loups équipés de colliers GPS, afin de mieux comprendre «l'utilisation de l'espace par les meutes, l'impact des prédations sur la faune sauvage, ainsi que l'efficacité des mesures de protection des troupeaux».

La population de loups est estimée à une vingtaine d'individus pour l'ensemble du territoire vaudois, indique le communiqué. Ceux-ci sont répartis entre les meutes du Marchairuz, de Haute-Valserine et de Jougne Suchet. «La meute du Mont Tendre a été significativement réduite. A ce jour, deux loups nés en 2025 sont observés», précise le document. Un nouvel «état des populations», réalisé par la KORA doit être fourni ces prochaines semaines.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus