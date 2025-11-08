Sa manche se coince dans son tracteur et il perd la vie

Un homme de 57 ans est décédé vendredi en fin de matinée lors de travaux agricoles. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 57 ans est décédé vendredi en fin de matinée lors de travaux agricoles devant son domicile à St-Livres (VD). Une enquête a été ouverte.
A lire aussi
C'est vendredi vers 11h00 que la police cantonale vaudoise a été avisée de cet accident dans une exploitation agricole, indique-t-elle samedi dans un communiqué. Pour des raisons encore à déterminer, la victime, de nationalité suisse, se serait trouvée entre son tracteur et sa remorque.
A un moment donné, la manche gauche de sa veste aurait été accrochée par la prise de force reliant les deux véhicules et son bras aurait alors été happé par le mécanisme. Malgré une intervention rapide des secours, la victime est décédée peu après avoir été héliportée au CHUV.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas