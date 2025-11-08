DE
Accident de travail à St-Livres
Sa manche se coince dans son tracteur et il perd la vie

Un accident de travail tragique a coûté la vie à un agriculteur de 57 ans à St-Livres (VD). L'homme est décédé vendredi matin lors de travaux avec son tracteur, son bras ayant été happé par le mécanisme. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances.
Publié: 18:27 heures
Un homme de 57 ans est décédé vendredi en fin de matinée lors de travaux agricoles. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 57 ans est décédé vendredi en fin de matinée lors de travaux agricoles devant son domicile à St-Livres (VD). Une enquête a été ouverte.

C'est vendredi vers 11h00 que la police cantonale vaudoise a été avisée de cet accident dans une exploitation agricole, indique-t-elle samedi dans un communiqué. Pour des raisons encore à déterminer, la victime, de nationalité suisse, se serait trouvée entre son tracteur et sa remorque.

A un moment donné, la manche gauche de sa veste aurait été accrochée par la prise de force reliant les deux véhicules et son bras aurait alors été happé par le mécanisme. Malgré une intervention rapide des secours, la victime est décédée peu après avoir été héliportée au CHUV.

