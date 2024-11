L'agriculture est considérée comme l'emploi le plus dur de Suisse. Beaucoup de travail pour un faible salaire. Mais la vie des paysans est-elle vraiment dure? Blick a rendu visite à trois d'entre eux et a rencontré des univers de vie très différents.

L'agriculteur Ernst Wandfluh révèle ses finances à Blick.

Martin Meul , Beat Michel et Gina Krückl

Pour gagner sa vie en tant qu'agriculteur, il faut faire preuve d'idéalisme. En moyenne, les agriculteurs suisses travaillent 49,2 heures par semaine. En contrepartie, ils reçoivent 79'900 francs par an et par exploitation, selon les statistiques de la Confédération.

Mais dans la pratique, il existe de grandes différences au sein de la communauté des paysans. En Suisse, tous les agriculteurs ne sont pas égaux. Blick a rendu visite à trois agriculteurs de différents cantons, qui maîtrisent leur travail avec des conditions très différentes, et a regardé dans leur porte-monnaie.

Gabriel Ammann, le combattant de Tourtemagne (VS)

Le maître agriculteur Gabriel Ammann, de Tourtemagne, dirige en Valais avec sa femme Sarah et trois employés, le Lerchenhof, une exploitation de vaches laitières. Ils possèdent au total 100 animaux. Chez les Ammann, l'agriculture est une affaire de famille. Les parents de Gabriel étaient déjà agriculteurs, et leurs deux enfants aident également activement à la ferme. «L'agriculture est pour moi une vocation», déclare Gabriel Ammann à Blick dans son étable.

La dernière fois qu'il a noté ses heures de travail, il a constaté qu'il en avait cumulé 4500 par an. A titre de comparaison, le chiffre normal est de 1920 heures pour une semaine de 42 heures, les vacances étant ici déduites. Gabriel Ammann travaille plus de 80 heures par semaine. «Dans l'agriculture, le principe est le suivant: le travail est terminé quand tout est fait, dit-il. Quand il faut rentrer le foin, on ne peut pas simplement arrêter de travailler.»

« Nous arrivons à joindre les deux bouts, mais nous devons bien gérer et calculer Gabriel Ammann, agriculteur à Tourtemagne »

Ceux qui pensent que les Ammann nagent dans l'argent grâce à tout ce travail acharné se trompent. «Nous arrivons à joindre les deux bouts, mais nous devons bien gérer et calculer», explique l'agriculteur. Son salaire brut s'élève à 90'000 francs, soit environ 7500 francs par mois. Extrapolé aux heures de travail, cela ne fait toutefois qu'un salaire horaire d'à peine 20 francs, et ce en tant que chef. «Financièrement, ce serait plus intéressant si j'étais homme au foyer et si ma femme travaillait à 100% ailleurs», résume-t-il.

Au moins, il n'a pas de loyer à payer. La maison dans laquelle il vit lui appartient. Bien entendu, le paysan ne doit pas non plus dépenser d'argent pour la viande et le lait. «Mais nous sommes quand même loin d'une vie de luxe.» Notamment parce que sa femme ne reçoit qu'une somme symbolique pour son travail dans le bureau de la ferme. Tout juste 1000 francs par mois. Cela signifie que la famille Ammann vit avec un revenu brut d'environ 100'000 francs par an. Mais elle travaille autant que trois personnes travaillant à 100%. «Nous ne sommes pas riches en argent, mais en beaucoup d'autres choses, comme par exemple l'attachement à la nature», explique l'agriculteur valaisan.

Ernst Wandfluh, le rusé paysan de Kandergrund (BE)

Les revenus de la ferme d'Ernst Wandfluh à Kandergrund sont également modestes. Il a repris en 2009 la ferme de ses parents. Avec sa femme et sa fille, il gère l'exploitation et s'occupe des 25 vaches et des 15 génisses sur 32 hectares de terres. A cela s'ajoute l'estivage de quelque 600 moutons.

La ferme de Wandfluh est une petite entreprise familiale. Pour Blick, le paysan ouvre sa comptabilité. En 2022, un peu plus de 300'000 francs sont entrés dans la caisse d'Ernst Wandfluh. Pour moitié, ce sont des revenus, pour l'autre moitié, des paiements directs. Après déduction de l'ensemble des frais d'exploitation, il reste au final 13'000 francs par an. Mais il faut encore y ajouter le salaire qu'il verse à sa femme et à sa fille. «Ma famille vit ainsi avec 4500 francs bruts par mois. Sur cette somme, nous devons, comme tout le monde, payer la nourriture, les frais de logement, les caisses maladie, la voiture privée, etc.»

Il y a toutefois des sources de revenus supplémentaires. C'est surtout son salaire de conseiller national qui pèse dans la balance. Il y siège depuis 2023 pour l'UDC. «Cela représente bien 100'000 francs. Mais 70% de cette somme repartent directement, car je travaille moins à la ferme en raison de ma fonction et je paie donc plus de salaires et de taxes.» L'argent restant, Ernst Wandfluh le réinvestit directement dans la ferme. «Nous construisons actuellement un bed and breakfast à côté de notre maison d'habitation, afin d'avoir un revenu complémentaire assuré même après mon mandat.» Ernst Wandfluh aime la vie d'agriculteur: «Je ne peux rien imaginer d'autre.» C'est pourquoi il peut très bien vivre avec un bas salaire.

Martin Jucker, le manager de Seegräben (ZH)

Chez Jucker Farm AG, on planifie à une toute autre échelle. Martin Jucker a construit un empire avec son frère. Cet agriculteur de formation souligne qu'il est toujours paysan dans l'âme, mais il est aussi devenu manager: «Je ne suis plus si souvent dans les champs, avec 300 à 800 employés, je travaille beaucoup plus sur l'ordinateur. C'est une énorme responsabilité.» C'est compréhensible: la Jucker Farm AG récolte plus de 1500 tonnes de courges par an, cultivées sur 150 hectares.

« La période de la pandémie de Covid-19 a été très difficile. Nous sommes encore en train de rattraper cela Martin Jucker, agriculteur et manager à Seegräben »

Martin Jucker se souvient de l'explosion des affaires entre 1997 et les années 2000: «Les débuts étaient incroyablement dynamiques. Nous avons commencé avec un chiffre d'affaires de 500'000, et en 2000, nous étions à huit millions de francs.» Depuis cette date, la Jucker Farm SA ne publie plus de chiffres. Mais le patron révèle: «Une marge bénéficiaire de plus de 2% est très élevée dans notre activité.»

Il en a toutefois déjà été autrement. «Nous avons eu des années où nous avons enregistré des pertes. La période de la pandémie de Covid-19 a également été très difficile. Nous sommes encore en train de rattraper cela.»

Quel est le secret de l'ascension fulgurante des cultivateurs de courges Jucker? Ils ont d'abord été la première ferme à miser entièrement sur les courges. Mais il y a plus. Martin Jucker déclare: «La qualité est la clé du succès. Nous n'avons jamais voulu devenir grands. Nous sommes simplement devenus grands. De plus en plus de gens voulaient nos produits.» De plus, les fermes auraient réussi à faire de la récolte des courges un événement majeur. Depuis 2015, la ferme Jucker mise en outre sur le développement de méthodes de culture durables, qui devraient à l'avenir rendre les produits phytosanitaires et les engrais chimiques superflus.