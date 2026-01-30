DE
Bilan carbone
Réduction des émissions insuffisante dans le canton de Vaud

Le rythme de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le canton de Vaud est encore insuffisant. Il ne permettra pas d'atteindre l'objectif climat 2030 d'une baisse de 50%, mais plutôt de 30%, selon un bilan carbone portant sur l'année 2023.
Publié: il y a 24 minutes
Le Canton de Vaud a rendu public vendredi deux bilans carbone portant sur l'année 2023 (photo symbolique).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La baisse des émissions de gaz à effet de serre progresse trop lentement dans le canton de Vaud. Selon un bilan carbone établi pour l’année 2023, le rythme actuel ne permettra pas d’atteindre l’objectif climatique de 2030, fixé à une réduction de 50%, mais seulement d’environ 30%.

Ce bilan met en évidence une baisse des émissions territoriales, imputables au canton, de 21% par rapport à 1990 (et de 9% par rapport à 2019). Rapportées à la population, les émissions territoriales par habitant ont diminué de 45% entre 1990 et 2023, dans un contexte de croissance démographique marquée sur la même période, ont indiqué vendredi les services de la conseillère d'Etat Valérie Dittli.

«Cette dynamique de baisse qui se renforce est encourageante, mais la trajectoire actuelle ne suffit pas»: en prolongeant la tendance récente, la baisse des émissions territoriales atteindrait environ 30% en 2030, au lieu des 50% visés par les objectifs du Plan climat. L'atteinte de ces objectifs reste donc un défi, selon la ministre en charge du dossier.

