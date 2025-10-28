DE
Après six ans au Grand Conseil
L'ex-présidente des Verts vaudois Alice Genoud démissionne

Alice Genoud, ex-présidente des Vert-e-s vaudois, démissionne du Grand Conseil avec effet immédiat. La députée de 34 ans souhaite se recentrer sur sa santé, sa famille et le travail de terrain. Ariane Morin la remplace au parlement cantonal.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-présidente des Vert-e-s vaudois et députée lausannoise Alice Genoud a annoncé mardi sa démission du Grand Conseil avec effet immédiat. Elle a dit vouloir retourner sur le terrain au contact de la population et se recentrer sur sa santé et sa fille de bientôt 17 mois. Elle est remplacée par Ariane Morin.

Agée de 34 ans, Alice Genoud a siégé pendant six ans au Grand Conseil, auquel elle avait accédé en décembre 2019 comme «vienne-ensuite». Elle a notamment fait partie de la commission thématique de l'environnement et de l'énergie. L'élue écologiste avait aussi pris la tête du parti cantonal en juin 2022. Elle a passé le flambeau trois ans plus tard, en mai 2025 à la députée Rebecca Joly.

