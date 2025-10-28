L'ex-présidente des Verts vaudois Alice Genoud démissionne

Alice Genoud, ex-présidente des Vert-e-s vaudois, démissionne du Grand Conseil avec effet immédiat.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse
L'ex-présidente des Vert-e-s vaudois et députée lausannoise Alice Genoud a annoncé mardi sa démission du Grand Conseil avec effet immédiat. Elle a dit vouloir retourner sur le terrain au contact de la population et se recentrer sur sa santé et sa fille de bientôt 17 mois. Elle est remplacée par Ariane Morin.
A lire aussi
Agée de 34 ans, Alice Genoud a siégé pendant six ans au Grand Conseil, auquel elle avait accédé en décembre 2019 comme «vienne-ensuite». Elle a notamment fait partie de la commission thématique de l'environnement et de l'énergie. L'élue écologiste avait aussi pris la tête du parti cantonal en juin 2022. Elle a passé le flambeau trois ans plus tard, en mai 2025 à la députée Rebecca Joly.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas