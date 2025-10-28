DE
Snobées par les Etats-Unis
Les montres suisses font chuter les exportations vaudoises

Les exportations vaudoises ont chuté de 5,7% en 2024, atteignant 14,8 milliards de francs. Cette baisse est attribuée à la faible croissance mondiale et à la force du franc suisse, avec un impact particulier sur les boissons et l'horlogerie.
Publié: 10:39 heures
Écouter
Les montres suisses font chuter les exportations vaudoises. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En 2024, les exportations vaudoises se sont contractées de 5,7% par rapport à 2023. Les causes principales de cette nouvelle baisse sont la faiblesse de la croissance mondiale et la force du franc.

«Dans les groupes de marchandises, si les boissons et autres aliments transformés ont bu la tasse (-12%), le recul des produits horlogers (-8%) apparaît davantage comme une remise à l'heure après trois années de croissance», écrit Statistique Vaud mardi dans un communiqué.

Trump snobe les montres suisses

Les Etats-Unis (21% de part de marché) ont pris une part plus importante dans les exportations vaudoises et sont souvent le premier ou le second marché de destination. «Dès lors, le canton est particulièrement concerné par les vicissitudes que traverse le commerce international en 2025, même si les données provisoires pour la première partie de l'année affichent encore une croissance», poursuit le communiqué.

L'an dernier, les exportations vaudoises ont atteint 14,8 milliards de francs, soit une baisse de 900 millions par rapport à 2023 ou de 5,7%. Une baisse (de 5,9%) avait déjà été enregistrée entre 2022 et 2023. Contrairement aux exportations vaudoises, les exportations suisses sont en hausse en 2024 (+2,7 %). Toutefois, si on exclut Bâle-Ville qui cumule un tiers des exportations suisses avec son pôle pharma, le reste du pays enregistre une baisse de 3,3 % des exportations en 2024, relève Statistique Vaud.

