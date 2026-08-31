L'A1 est coupée vers Yverdon à cause d'un camion en feu

Un poids lourd a pris feu sur l'A1 lundi après-midi dans le canton de Vaud. Le trafic est très perturbé et l'autoroute a été fermée entre Cossonay et La Sarraz vers Yverdon, prévient 20 minutes.

Luisa Gambaro Journaliste RP

Un important incident perturbe la circulation sur l’autoroute A1 dans le canton de Vaud ce lundi en fin d'après-midi. Un poids lourd a pris feu entre Cossonay et La Sarraz, provoquant de vives perturbations dans les deux sens de circulation, prévient 20 minutes ce lundi 31 août.

Selon les informations du Touring Club Suisse (TCS), l'autoroute a été complètement fermée au trafic en direction d'Yverdon, sur le tronçon situé entre Cossonay et La Sarraz, afin de permettre l'intervention des secours.

L'incident a également des répercussions dans l'autre sens de circulation. En direction de Lausanne, la bande d'arrêt d'urgence est bloquée entre La Sarraz et Cossonay, ce qui ralentit fortement le flux des véhicules. Les automobilistes circulant dans le secteur sont invités à faire preuve de prudence ou à éviter la zone.