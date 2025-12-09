Agathe Raboud Sidorenko, conseillère communale lausannoise, se présente à l'élection complémentaire du Conseil d'Etat vaudois le 8 mars. Ensemble à Gauche la propose comme «candidature de terrain contre l'austérité budgétaire».

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère communale lausannoise Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à Gauche) se porte candidate à la succession de la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz lors de l'élection complémentaire du 8 mars. Son parti revendique une «candidature de terrain contre l'austérité budgétaire».

L'annonce intervient alors que la fonction publique vaudoise entame une huitième journée de mobilisation contre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement. «Pour porter ce refus de la politique des caisses vides et de l'austérité qui en découle, nous présentons la candidature d’Agathe Raboud Sidorenko», a indiqué Ensemble à Gauche mardi dans un communiqué.

Comédienne, médiatrice culturelle et mère de deux enfants en bas âge, Agathe Raboud Sidorenko est également candidate à un siège à la Municipalité de Lausanne le 8 mars prochain. Elle figure sur le ticket de la formation de la gauche radicale avec cinq autres candidats.

Quatre candidats déclarés

Cette annonce porte désormais à quatre le nombre de candidats briguant le fauteuil de la socialiste Rebecca Ruiz. Outre Madame Raboud Sidorenko, le député UDC et ex-président du Grand Conseil, Jean-François Thuillard, est sur les rangs. Il est soutenu par le PLR et le Centre au sein de l'Alliance vaudoise.

Les socialistes Sébastien Cala et Roger Nordmann, respectivement chef de groupe socialiste au Grand Conseil et ex-conseiller national, sont également dans la course. Le PS Vaud désignera samedi son candidat officiel lors d'un congrès. Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu'ils soutenaient cette candidature socialiste et ne lanceraient donc personne dans la course.