DE
FR

«Contre l'austérité budgétaire»
Agathe Raboud Sidorenko se porte candidate au Conseil d'Etat vaudois

Agathe Raboud Sidorenko, conseillère communale lausannoise, se présente à l'élection complémentaire du Conseil d'Etat vaudois le 8 mars. Ensemble à Gauche la propose comme «candidature de terrain contre l'austérité budgétaire».
Publié: il y a 51 minutes
Agathe Raboud Sidorenko, conseillère communale lausannoise, se présente à l'élection complémentaire du Conseil d'Etat vaudois.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère communale lausannoise Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à Gauche) se porte candidate à la succession de la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz lors de l'élection complémentaire du 8 mars. Son parti revendique une «candidature de terrain contre l'austérité budgétaire».

A lire aussi
Sébastien Cala défie Roger Nordmann pour succéder à Rebecca Ruiz
Conseil d'Etat vaudois
Sébastien Cala défie Roger Nordmann pour succéder à Rebecca Ruiz
Le PS vaudois devra choisir entre Roger Nordmann et Sébastien Cala
Succession de Rebecca Ruiz
Le PS vaudois devra choisir entre Roger Nordmann et Sébastien Cala

L'annonce intervient alors que la fonction publique vaudoise entame une huitième journée de mobilisation contre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement. «Pour porter ce refus de la politique des caisses vides et de l'austérité qui en découle, nous présentons la candidature d’Agathe Raboud Sidorenko», a indiqué Ensemble à Gauche mardi dans un communiqué.

Comédienne, médiatrice culturelle et mère de deux enfants en bas âge, Agathe Raboud Sidorenko est également candidate à un siège à la Municipalité de Lausanne le 8 mars prochain. Elle figure sur le ticket de la formation de la gauche radicale avec cinq autres candidats.

Quatre candidats déclarés

Cette annonce porte désormais à quatre le nombre de candidats briguant le fauteuil de la socialiste Rebecca Ruiz. Outre Madame Raboud Sidorenko, le député UDC et ex-président du Grand Conseil, Jean-François Thuillard, est sur les rangs. Il est soutenu par le PLR et le Centre au sein de l'Alliance vaudoise.

Les socialistes Sébastien Cala et Roger Nordmann, respectivement chef de groupe socialiste au Grand Conseil et ex-conseiller national, sont également dans la course. Le PS Vaud désignera samedi son candidat officiel lors d'un congrès. Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu'ils soutenaient cette candidature socialiste et ne lanceraient donc personne dans la course.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus