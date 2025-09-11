La commune de Val de Bagnes (VS) va aider le groupe énergétique Altis, en difficulté financière. Des mesures de 13 millions de francs ont été prises pour soutenir l'entreprise qui emploie plus de 130 personnes. L'endettement total d'Altis s'élève à 55 millions.

Val de Bagnes (VS) intervient à nouveau pour sauver le groupe Altis

La commune de Val de Bagnes veut aider le groupe énergétique. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

La commune de Val de Bagnes (VS) vient en aide au groupe énergétique Altis, en grande difficulté financière. Des mesures à hauteur de 13 millions de francs ont été prises par la commune, principal actionnaire de l'entreprise qui emploie plus de 130 personnes.

Ces mesures, prises mardi par l'exécutif, ont été présentées mercredi soir au Conseil général. «Nous voulions exposer les faits en toute transparence et surtout montrer la voie de la sortie du tunnel», a expliqué le président de la commune Fabien Sauthier, cité dans un communiqué.

Déjà connues en juin dernier, les difficultés du groupe ont fait l'objet d'un audit interne entamé le 4 août dernier. Au total, l'endettement d'Altis se monte à 55 millions, dont 32,2 millions à la commune et environ 23 millions aux banques, a précisé à Keystone-ATS Stéphane Luisier, président du conseil d’administration d’Altis, confirmant une information du «Nouvelliste».

Décisions urgentes

Plusieurs mesures de soutien à court terme ont été validées par les autorités de la commune, à hauteur de 13 millions de francs. Parmi les interventions figurent le paiement des factures du fonds de rénovation du service des eaux, le report de remboursements ainsi que le financement, pour 2025, de Gecal, filiale du groupe centrée sur le chauffage à distance.

Les autorités communales renoncent ainsi «fermement» à une possible mise en faillite du groupe. «Ce n'est pas une option viable tant les interactions avec les services régaliens sont fortes et indispensables», affirment-elles dans leur communiqué.

Mesures d'assainissement

Ces premières mesures doivent permettre de faire fonctionner l'entreprise «jusqu'à fin 2025, voire début 2026», ont-elles ajouté. Un plan d'assainissement, dont les mesures «auront un impact direct sur les comptes communaux 2025 et le budget 2026», doit ensuite permettre de pérenniser l'entreprise. Le Conseil général en discutera le 8 octobre lors d'une séance extraordinaire.

L'une des mesures d'assainissement possible consiste en un prêt d'un montant supplémentaire de 2 millions de francs, selon la commune qui se dit prête à «faire le nécessaire» pour «maintenir ses services publics.»

En juin, la commune de Val de Bagnes avait déjà accordé une postposition d'un remboursement à hauteur de 2,5 millions de francs. Elle avait ainsi évité une première fois la faillite au groupe, fondé en 2017 sur la base des Services industriels de Bagnes.

Audit encore en cours

C'est en août qu'Altis avait annoncé une importante restructuration, «à la suite d'un exercice 2024 déficitaire» et le lancement d'un audit «approfondi». Le groupe avait, dans un même élan, signalé trois départs au sein de la direction. Au niveau de l'emploi, 20 postes sont biffés, dont 8 par licenciements.